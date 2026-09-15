David Bowie–I'm Deranged (Edit), Trent Reznor–Videodrones; Questions, Nine Inch Nails–The Perfect Drug, Angelo Badalamenti–Red Bats With Teeth, Angelo Badalamenti–Haunting & Heartbreaking, The Smashing Pumpkins–Eye, Angelo Badalamenti–Dub Driving, Barry Adamson–Mr. Eddy's Theme 1, Lou Reed–This Magic Moment, Barry Adamson–Mr. Eddy's Theme 2, Angelo Badalamenti–Fred & Renee Make Love, Marilyn Manson–Apple Of Sodom, Antonio Carlos Jobim–Insensatez, Barry Adamson–Something Wicked This Way Comes (Ed

David Bowie–I'm Deranged (Edit), Trent Reznor–Videodrones; Questions, Nine Inch Nails–The Perfect Drug, Angelo Badalamenti–Red Bats With Teeth, Angelo Badalamenti–Haunting & Heartbreaking, The Smashing Pumpkins–Eye, Angelo Badalamenti–Dub Driving, Barry Adamson–Mr. Eddy's Theme 1, Lou Reed–This Magic Moment, Barry Adamson–Mr. Eddy's Theme 2, Angelo Badalamenti–Fred & Renee Make Love, Marilyn Manson–Apple Of Sodom, Antonio Carlos Jobim–Insensatez, Barry Adamson–Something Wicked This Way Comes (Ed

Описание товара OST - LOST Highway (Various Artists) (0600753696569) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: David Bowie–I'm Deranged (Edit), Trent Reznor–Videodrones; Questions, Nine Inch Nails–The Perfect Drug, Angelo Badalamenti–Red Bats With Teeth, Angelo Badalamenti–Haunting & Heartbreaking, The Smashing Pumpkins–Eye, Angelo Badalamenti–Dub Driving, Barry Adamson–Mr. Eddy's Theme 1, Lou Reed–This Magic Moment, Barry Adamson–Mr. Eddy's Theme 2, Angelo Badalamenti–Fred & Renee Make Love, Marilyn Manson–Apple Of Sodom, Antonio Carlos Jobim–Insensatez, Barry Adamson–Something Wicked This Way Comes (Edit), Marilyn Manson–I Put A Spell On You, Angelo Badalamenti–Fats Revisited, Angelo Badalamenti–Fred's World, Rammstein–Rammstein (Edit), Barry Adamson–Hollywood Sunset, Rammstein–Heirate Mich (Edit), Angelo Badalamenti–Police, Trent Reznor–Driver Down, David Bowie–I'm Deranged (Reprise)