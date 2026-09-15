Herbie Hancock - Blow-Up (OST) (8718469534784) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Herbie Hancock - Blow-Up (OST) (8718469534784) виниловая пластинка
С семи лет обучался игре на фортепиано, в одиннадцать лет исполнил с Чикагским симфоническим оркестром Концерт ре-мажор Моцарта. Изучал электротехнику в Гринель-колледже, занимался композицией. В январе 1961 года приехал в Нью-Йорк со своим другом Дональдом Бёрдом и записал пластинку Takin’ Off, на которой появилась его тема Watermelon Man (в 1963 году ее записал и сделал хитом оркестр Монго Сантамарии). Сотрудничал со многими выдающимися музыкантами — с Филом Вудсом, Эриком Долфи, Кларком Тэрри, Кенни Дорэмом, Оливером Нелсоном, но широкую известность приобрел, работая в квинтете Майлза Дэвиса (1963–68). Записан на пластинках Seven Steps To Heaven, Miles Davis In Europe, Miles In Antibes, My Funny Valentine и других. В эти же годы записывал собственные альбомы с партнерами по квинтету — Роном Картером и Тони Уильямсом. В 1968–69 создал секстет (Эдди Хендерсон — труба, Бенни Моутен — тенор-саксофон, Джулиан Пристер — тромбон, Бастер Уильямс — контрабас, Билли Харт — ударные), в который начал вводить электронные клавишные инструменты. В 1970 году впервые обратился к стилю «фанк» (Fat Albert Rotunda). После 1973 года пришла вторая волна успеха, связанная с использованием формул джаз-рока и электронных тембров. Суперзвездой его сделал альбом 1973 года Headhunters, и в особенности записанный на диске хит Chameleon.
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