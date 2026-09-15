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Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка

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Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка - фото 1
Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка - фото 2
Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка - фото 3
Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка - фото 4
Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка - фото 5
Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kerala Dust
Альбом (сингл)
Violet Drive
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка - фото 1
  • Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка - фото 2
  • Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка - фото 3
  • Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка - фото 4
  • Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка - фото 5
  • Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626465
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Play It Again Sam
Barcode
[5400863094997]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kerala Dust
Альбом (сингл)
Violet Drive
Трек-лист
Moonbeam, Midnight, Howl, Violet Drive, Shake, Red Light, Pulse VI Jacob’s Gun, Salt, Still There, Nuove Variazioni di una Stanza, Future Visions, Engels’ Machine, Fine Della Scena
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Moonbeam, Midnight, Howl, Violet Drive, Shake, Red Light, Pulse VI Jacob’s Gun, Salt, Still There, Nuove Variazioni di una Stanza, Future Visions, Engels’ Machine, Fine Della Scena

Отзывы о товаре Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Play It Again Sam
Barcode
[5400863094997]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kerala Dust
Альбом (сингл)
Violet Drive
Трек-лист
Moonbeam, Midnight, Howl, Violet Drive, Shake, Red Light, Pulse VI Jacob’s Gun, Salt, Still There, Nuove Variazioni di una Stanza, Future Visions, Engels’ Machine, Fine Della Scena
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Moonbeam, Midnight, Howl, Violet Drive, Shake, Red Light, Pulse VI Jacob’s Gun, Salt, Still There, Nuove Variazioni di una Stanza, Future Visions, Engels’ Machine, Fine Della Scena
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kerala Dust - Violet Drive (5400863094997) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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