Keb' Mo' - Just Like You (8718469535521) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.08.2014
Исполнитель
Keb Mo
Альбом (сингл)
Just Like You
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 626461
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3 680 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.08.2014
Исполнитель
Keb Mo
Альбом (сингл)
Just Like You
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
35х35х35
Вес, г.
200
Описание товара Keb' Mo' - Just Like You (8718469535521) виниловая пластинка
Третий студийный альбом исполнителя Delta blues Кеба Мо, выпущенный в 1996 году. В нем участвуют приглашенные артисты Джексон Браун и Бонни Райтт, оба в заглавном треке Just Like You. В отличие от первого альбома, в Just Like You больше блюзовой поп-музыки, чем блюз-рока, и во многих его треках присутствует полноценная группа. В 1997 году Just Like You получил премию Грэмми за лучший современный блюзовый альбом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.08.2014
Исполнитель
Keb Mo
Альбом (сингл)
Just Like You
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Третий студийный альбом исполнителя Delta blues Кеба Мо, выпущенный в 1996 году. В нем участвуют приглашенные артисты Джексон Браун и Бонни Райтт, оба в заглавном треке Just Like You. В отличие от первого альбома, в Just Like You больше блюзовой поп-музыки, чем блюз-рока, и во многих его треках присутствует полноценная группа. В 1997 году Just Like You получил премию Грэмми за лучший современный блюзовый альбом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Keb' Mo' - Just Like You (8718469535521) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Keb' Mo' - Just Like You (8718469535521) виниловая пластинка