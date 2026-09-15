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Foreigner - Agent Provocateur (8719262001626) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foreigner - Agent Provocateur (8719262001626) виниловая пластинка

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Foreigner - Agent Provocateur (8719262001626) виниловая пластинка - фото 1
Foreigner - Agent Provocateur (8719262001626) виниловая пластинка - фото 2
Foreigner - Agent Provocateur (8719262001626) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Agent Provocateur
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foreigner - Agent Provocateur (8719262001626) виниловая пластинка - фото 1
  • Foreigner - Agent Provocateur (8719262001626) виниловая пластинка - фото 2
  • Foreigner - Agent Provocateur (8719262001626) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626416
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Foreigner - Agent Provocateur (8719262001626) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262001626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Agent Provocateur
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Tooth And Nail, That Was Yesterday, I Want To Know What Love Is, Growing Up The Hard Way, Reaction To Action, Stranger In My Own House, A Love In Vain, Down On Love, Two Different Worlds, She's Too Tough
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foreigner - Agent Provocateur (8719262001626) виниловая пластинка

Переиздание пятого студийного альбома рок-группы "Foreigner" «Agent Provocateur», выпущенного в 1984 году.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262001626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Agent Provocateur
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Tooth And Nail, That Was Yesterday, I Want To Know What Love Is, Growing Up The Hard Way, Reaction To Action, Stranger In My Own House, A Love In Vain, Down On Love, Two Different Worlds, She's Too Tough
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Переиздание пятого студийного альбома рок-группы "Foreigner" «Agent Provocateur», выпущенного в 1984 году.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foreigner - Agent Provocateur (8719262001626) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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