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Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка

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Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 1
Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 2
Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 3
Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 4
Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 5
Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 6
Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 7
Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 8
Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 1
  • Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 2
  • Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 3
  • Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 4
  • Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 5
  • Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 6
  • Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 7
  • Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 8
  • Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626411
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка

«Focus II» (более известный под международным названием «Moving Waves») - второй студийный альбом голландской прогрессив-рок-группы Focus, выпущенный в октябре 1971 года на лейбле Imperial Records. После ухода басиста Мартина Дрездена и барабанщика Ханса Клевера в 1970 году группа наняла Сирила Хаверманса и Пьера ван дер Линдена, соответственно, и подготовила материал для нового альбома. Focus записали «Focus II» в Лондоне в апреле и мае 1971 года с Майком Верноном в качестве продюсера. В альбом вошли: Hocus Pocus - хард-роковая песня, в которой клавишник Тийс ван Леер исполняет йодлинг, скэт и свист, и Eruption - 22-минутный трек, вдохновленный оперой Эвридика итальянского композитора Якопо Пери. Focus — голландская прогрессив-рок-группа, образованная в Амстердаме в 1969 году клавишником, вокалистом и флейтистом Тийсом ван Леером, барабанщиком Хансом Клеувером, басистом Мартейном Дрезденом и гитаристом Яном Аккерманом. Группа претерпела множество изменений за свою историю, с декабря 2016 года в его состав входят Ван Леер, барабанщик Пьер ван дер Линден, гитарист Менно Гутьес и басист Удо Паннекит. Они продали один миллион альбомов, сертифицированных RIAA, в Соединенных Штатах.

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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
«Focus II» (более известный под международным названием «Moving Waves») - второй студийный альбом голландской прогрессив-рок-группы Focus, выпущенный в октябре 1971 года на лейбле Imperial Records. После ухода басиста Мартина Дрездена и барабанщика Ханса Клевера в 1970 году группа наняла Сирила Хаверманса и Пьера ван дер Линдена, соответственно, и подготовила материал для нового альбома. Focus записали «Focus II» в Лондоне в апреле и мае 1971 года с Майком Верноном в качестве продюсера. В альбом вошли: Hocus Pocus - хард-роковая песня, в которой клавишник Тийс ван Леер исполняет йодлинг, скэт и свист, и Eruption - 22-минутный трек, вдохновленный оперой Эвридика итальянского композитора Якопо Пери. Focus — голландская прогрессив-рок-группа, образованная в Амстердаме в 1969 году клавишником, вокалистом и флейтистом Тийсом ван Леером, барабанщиком Хансом Клеувером, басистом Мартейном Дрезденом и гитаристом Яном Аккерманом. Группа претерпела множество изменений за свою историю, с декабря 2016 года в его состав входят Ван Леер, барабанщик Пьер ван дер Линден, гитарист Менно Гутьес и басист Удо Паннекит. Они продали один миллион альбомов, сертифицированных RIAA, в Соединенных Штатах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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