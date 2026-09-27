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Fleet Foxes - Shore (8714092844412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fleet Foxes - Shore (8714092844412) виниловая пластинка

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Fleet Foxes - Shore (8714092844412) виниловая пластинка - фото 1
Fleet Foxes - Shore (8714092844412) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Fleet Foxes
Альбом (сингл)
Shore
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleet Foxes - Shore (8714092844412) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleet Foxes - Shore (8714092844412) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626406
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8714092844412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Fleet Foxes
Альбом (сингл)
Shore
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wading In Waist-High Water, Sunblind, Can I Believe You, Jara, Featherweight, A Long Way Past The Past, For A Week Or Two, Maestranza, Young Man's Game, I'm Not My Season, Quiet Air / Gioia, Going-To-The-Sun Road, Thymia, Cradling Mother, Cradling Woman, Shore
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleet Foxes - Shore (8714092844412) виниловая пластинка

"Shore"- пятый студийный альбом американской фолк группы Fleet Foxes, вышедший в 2020 году. Fleet Foxes - инди-фолк-группа из Сиэтла. Известность к Fleet Foxes пришла после релиза второго мини-альбома "Sun Giant" и дебютного студийного альбома "Fleet Foxes" в 2008 году. Оба альбома получили положительные отзывы критиков, отмечавших утончённый лиризм стихов и гармонии музыкальных решений. Сами участники квинтета характеризуют свой стиль как смешение барочных и поп-мотивов.

Отзывы о товаре Fleet Foxes - Shore (8714092844412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8714092844412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Fleet Foxes
Альбом (сингл)
Shore
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wading In Waist-High Water, Sunblind, Can I Believe You, Jara, Featherweight, A Long Way Past The Past, For A Week Or Two, Maestranza, Young Man's Game, I'm Not My Season, Quiet Air / Gioia, Going-To-The-Sun Road, Thymia, Cradling Mother, Cradling Woman, Shore
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Shore"- пятый студийный альбом американской фолк группы Fleet Foxes, вышедший в 2020 году. Fleet Foxes - инди-фолк-группа из Сиэтла. Известность к Fleet Foxes пришла после релиза второго мини-альбома "Sun Giant" и дебютного студийного альбома "Fleet Foxes" в 2008 году. Оба альбома получили положительные отзывы критиков, отмечавших утончённый лиризм стихов и гармонии музыкальных решений. Сами участники квинтета характеризуют свой стиль как смешение барочных и поп-мотивов.
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