Fleet Foxes - Shore (8714092844412) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Fleet Foxes
Альбом (сингл)
Shore
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626406
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8714092844412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Fleet Foxes
Альбом (сингл)
Shore
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wading In Waist-High Water, Sunblind, Can I Believe You, Jara, Featherweight, A Long Way Past The Past, For A Week Or Two, Maestranza, Young Man's Game, I'm Not My Season, Quiet Air / Gioia, Going-To-The-Sun Road, Thymia, Cradling Mother, Cradling Woman, Shore
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fleet Foxes - Shore (8714092844412) виниловая пластинка
"Shore"- пятый студийный альбом американской фолк группы Fleet Foxes, вышедший в 2020 году. Fleet Foxes - инди-фолк-группа из Сиэтла. Известность к Fleet Foxes пришла после релиза второго мини-альбома "Sun Giant" и дебютного студийного альбома "Fleet Foxes" в 2008 году. Оба альбома получили положительные отзывы критиков, отмечавших утончённый лиризм стихов и гармонии музыкальных решений. Сами участники квинтета характеризуют свой стиль как смешение барочных и поп-мотивов.
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8714092844412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Fleet Foxes
Альбом (сингл)
Shore
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wading In Waist-High Water, Sunblind, Can I Believe You, Jara, Featherweight, A Long Way Past The Past, For A Week Or Two, Maestranza, Young Man's Game, I'm Not My Season, Quiet Air / Gioia, Going-To-The-Sun Road, Thymia, Cradling Mother, Cradling Woman, Shore
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Shore"- пятый студийный альбом американской фолк группы Fleet Foxes, вышедший в 2020 году. Fleet Foxes - инди-фолк-группа из Сиэтла. Известность к Fleet Foxes пришла после релиза второго мини-альбома "Sun Giant" и дебютного студийного альбома "Fleet Foxes" в 2008 году. Оба альбома получили положительные отзывы критиков, отмечавших утончённый лиризм стихов и гармонии музыкальных решений. Сами участники квинтета характеризуют свой стиль как смешение барочных и поп-мотивов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Fleet Foxes - Shore (8714092844412) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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