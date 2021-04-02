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Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка

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Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка - фото 1
Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка - фото 2
Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.04.2021
Исполнитель
Dulfer Candy
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка - фото 1
  • Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка - фото 2
  • Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626394
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.04.2021
Исполнитель
Dulfer Candy
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка

Трудно поверить, что прошло более 30 лет с тех пор, как Кэнди Далфер прославилась благодаря своему громкому сотрудничеству с Дэйвом Стюартом (хит номер 1 во всем мире Лили была здесь) и, конечно же, легендарным Принсом, чья язвительная рекомендация (Когда я захочу саксофон, Я зову Кэнди) в клипе Partyman заставил весь мир встрепенуться и обратить внимание на молодого, очаровательного и талантливого саксофониста рядом с ним. Кэнди посчастливилось работать - как в студии, так и на сцене - с некоторыми из самых громких имен в музыке, включая Вана Моррисона, Масео Паркера, Шейлу Э., Мэвис Стейплс, Лайонела Ричи, Бейонсе, Pink Floyd, Чаку Хана, Арету Франклин и многих других. Несмотря на эти громкие совместные работы, Кэнди в основном сосредоточилась на своей сольной карьере, основав собственную группу в возрасте 13 лет и с тех пор гастролируя по миру. The Essential содержит обзор всех фантастических песен, которые она записала как сольно, так и в сотрудничестве с другими музыкантами. Этот двойной альбом из 17 треков включает в себя такие известные песни, как Sax-a-Go-Go, Lily Was Here и Saxuality. В комплект поставки входит вставка.

Отзывы о товаре Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.04.2021
Исполнитель
Dulfer Candy
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Трудно поверить, что прошло более 30 лет с тех пор, как Кэнди Далфер прославилась благодаря своему громкому сотрудничеству с Дэйвом Стюартом (хит номер 1 во всем мире Лили была здесь) и, конечно же, легендарным Принсом, чья язвительная рекомендация (Когда я захочу саксофон, Я зову Кэнди) в клипе Partyman заставил весь мир встрепенуться и обратить внимание на молодого, очаровательного и талантливого саксофониста рядом с ним. Кэнди посчастливилось работать - как в студии, так и на сцене - с некоторыми из самых громких имен в музыке, включая Вана Моррисона, Масео Паркера, Шейлу Э., Мэвис Стейплс, Лайонела Ричи, Бейонсе, Pink Floyd, Чаку Хана, Арету Франклин и многих других. Несмотря на эти громкие совместные работы, Кэнди в основном сосредоточилась на своей сольной карьере, основав собственную группу в возрасте 13 лет и с тех пор гастролируя по миру. The Essential содержит обзор всех фантастических песен, которые она записала как сольно, так и в сотрудничестве с другими музыкантами. Этот двойной альбом из 17 треков включает в себя такие известные песни, как Sax-a-Go-Go, Lily Was Here и Saxuality. В комплект поставки входит вставка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка - стоимость товара 5580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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