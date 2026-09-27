Top.Mail.Ru
Charli Xcx - Crash (5054197132902) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Charli Xcx - Crash (5054197132902) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка CHARLI XCX, CRASH (5054197132902) - фото 1
Виниловая пластинка CHARLI XCX, CRASH (5054197132902) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка CHARLI XCX, CRASH (5054197132902) - фото 1
  • Виниловая пластинка CHARLI XCX, CRASH (5054197132902) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626322
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charli Xcx - Crash (5054197132902) виниловая пластинка

18 марта 2022 года Charli XCX выпускает альбом «CRASH», знаменующий ее долгожданное возвращение в поп-музыку. Физическое издание «CRASH» будет доступно на компакт-дисках в digisleeve-упаковке и на виниловых пластинках. Виниловая версия альбома выйдет в трех вариантах оформления — серый, белый и красно-черный, все они будут изданы ограниченным тиражом. Треклист «CRASH» пока не раскрывается, но известно, что в него войдет 12 песен, в том числе выпущенный в сентябре сингл «Good Ones», и ноябрьский трек «New Shapes», записанный вместе с Christine and the Queens и экс-участницей Chairlift Кэролайн Полачек.

Отзывы о товаре Charli Xcx - Crash (5054197132902) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
18 марта 2022 года Charli XCX выпускает альбом «CRASH», знаменующий ее долгожданное возвращение в поп-музыку. Физическое издание «CRASH» будет доступно на компакт-дисках в digisleeve-упаковке и на виниловых пластинках. Виниловая версия альбома выйдет в трех вариантах оформления — серый, белый и красно-черный, все они будут изданы ограниченным тиражом. Треклист «CRASH» пока не раскрывается, но известно, что в него войдет 12 песен, в том числе выпущенный в сентябре сингл «Good Ones», и ноябрьский трек «New Shapes», записанный вместе с Christine and the Queens и экс-участницей Chairlift Кэролайн Полачек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charli Xcx - Crash (5054197132902) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...