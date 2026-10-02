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The Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Byrds, The Sweetheart Of The Rodeo
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 143549
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пластинка

Track List

A1You Ain't Going Nowhere
A2I Am A Pilgrim
A3The Christian Life
A4You Don't Miss Your Water
A5You're Still On My Mind
A6Pretty Boy Floyd
B1Hickory Wind
B2One Hundred Years From Now
B3Blue Canadian Rockies
B4Life In Prison
B5Nothing Was Delivered

Отзывы о товаре The Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1You Ain't Going Nowhere
A2I Am A Pilgrim
A3The Christian Life
A4You Don't Miss Your Water
A5You're Still On My Mind
A6Pretty Boy Floyd
B1Hickory Wind
B2One Hundred Years From Now
B3Blue Canadian Rockies
B4Life In Prison
B5Nothing Was Delivered
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пластинка - по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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