The Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 143549
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пластинка
Track List
|A1
|You Ain't Going Nowhere
|A2
|I Am A Pilgrim
|A3
|The Christian Life
|A4
|You Don't Miss Your Water
|A5
|You're Still On My Mind
|A6
|Pretty Boy Floyd
|B1
|Hickory Wind
|B2
|One Hundred Years From Now
|B3
|Blue Canadian Rockies
|B4
|Life In Prison
|B5
|Nothing Was Delivered
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|You Ain't Going Nowhere
|A2
|I Am A Pilgrim
|A3
|The Christian Life
|A4
|You Don't Miss Your Water
|A5
|You're Still On My Mind
|A6
|Pretty Boy Floyd
|B1
|Hickory Wind
|B2
|One Hundred Years From Now
|B3
|Blue Canadian Rockies
|B4
|Life In Prison
|B5
|Nothing Was Delivered
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пластинка - по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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