J.J. Cale - Troubadour (0600753649473) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара J.J. Cale - Troubadour (0600753649473) виниловая пластинка
«Troubadour» — четвёртый студийный альбом Джей Джей Кейла, выпущенный в 1976 году. Альбом попал в чарт Billboard 200, где добрался до 84 строчки, а сингл с открывающей альбом «Hey Baby» попал на 96 строчку чарта Billboard Hot 100[1]. Другими синглами с альбома стали «Cocaine» и «Travelin’ Light». В 1977 году Эрик Клэптон записал кавер-версию песни «Cocaine» для своего альбома «Slowhand», превратив её в один из своих главных хитов. Позднее, он же записал кавер-версию «Travelin’ Light» для своего альбома 2001 года «Reptile». J.J. Cale – известный и влиятельный американский гитарист, певец, автор песен и первооткрыватель музыкального жанра «Tulsa Sound» включающего в себя элементы блюза, рокабилли, кантри и джаза. Многие написанные ним песни исполнялись другими артистами: «After Midnight» (Eric Clapton), «Call Me the Breeze» (Lynyrd Skynyrd, John Mayer, Johnny Cash и Bobby Bare), «Cocaine» (Eric Clapton и Jerry Garcia), «Clyde» (Waylon Jennings и Dr. Hook), «I Got The Same Old Blues» (Captain Beefheart, Lynyrd Skynyrd и Freddie King) и «Magnolia» (Beck и Lucinda Williams). В 2008 году John Weldon Cale и Eric Patrick Clapton получили премию «Grammy» за их совместный альбом «The Road to Escondido».
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