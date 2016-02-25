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J.J. Cale - Troubadour (0600753649473) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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J.J. Cale - Troubadour (0600753649473) виниловая пластинка

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J.J. Cale - Troubadour (0600753649473) виниловая пластинка - фото 1
J.J. Cale - Troubadour (0600753649473) виниловая пластинка - фото 2
J.J. Cale - Troubadour (0600753649473) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.02.2016
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Troubadour
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • J.J. Cale - Troubadour (0600753649473) виниловая пластинка - фото 1
  • J.J. Cale - Troubadour (0600753649473) виниловая пластинка - фото 2
  • J.J. Cale - Troubadour (0600753649473) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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J.J. Cale - Troubadour (0600753649473) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753649473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.02.2016
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Troubadour
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара J.J. Cale - Troubadour (0600753649473) виниловая пластинка

«Troubadour» — четвёртый студийный альбом Джей Джей Кейла, выпущенный в 1976 году. Альбом попал в чарт Billboard 200, где добрался до 84 строчки, а сингл с открывающей альбом «Hey Baby» попал на 96 строчку чарта Billboard Hot 100[1]. Другими синглами с альбома стали «Cocaine» и «Travelin’ Light». В 1977 году Эрик Клэптон записал кавер-версию песни «Cocaine» для своего альбома «Slowhand», превратив её в один из своих главных хитов. Позднее, он же записал кавер-версию «Travelin’ Light» для своего альбома 2001 года «Reptile». J.J. Cale – известный и влиятельный американский гитарист, певец, автор песен и первооткрыватель музыкального жанра «Tulsa Sound» включающего в себя элементы блюза, рокабилли, кантри и джаза. Многие написанные ним песни исполнялись другими артистами: «After Midnight» (Eric Clapton), «Call Me the Breeze» (Lynyrd Skynyrd, John Mayer, Johnny Cash и Bobby Bare), «Cocaine» (Eric Clapton и Jerry Garcia), «Clyde» (Waylon Jennings и Dr. Hook), «I Got The Same Old Blues» (Captain Beefheart, Lynyrd Skynyrd и Freddie King) и «Magnolia» (Beck и Lucinda Williams). В 2008 году John Weldon Cale и Eric Patrick Clapton получили премию «Grammy» за их совместный альбом «The Road to Escondido».

Отзывы о товаре J.J. Cale - Troubadour (0600753649473) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753649473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.02.2016
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Troubadour
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
«Troubadour» — четвёртый студийный альбом Джей Джей Кейла, выпущенный в 1976 году. Альбом попал в чарт Billboard 200, где добрался до 84 строчки, а сингл с открывающей альбом «Hey Baby» попал на 96 строчку чарта Billboard Hot 100[1]. Другими синглами с альбома стали «Cocaine» и «Travelin’ Light». В 1977 году Эрик Клэптон записал кавер-версию песни «Cocaine» для своего альбома «Slowhand», превратив её в один из своих главных хитов. Позднее, он же записал кавер-версию «Travelin’ Light» для своего альбома 2001 года «Reptile». J.J. Cale – известный и влиятельный американский гитарист, певец, автор песен и первооткрыватель музыкального жанра «Tulsa Sound» включающего в себя элементы блюза, рокабилли, кантри и джаза. Многие написанные ним песни исполнялись другими артистами: «After Midnight» (Eric Clapton), «Call Me the Breeze» (Lynyrd Skynyrd, John Mayer, Johnny Cash и Bobby Bare), «Cocaine» (Eric Clapton и Jerry Garcia), «Clyde» (Waylon Jennings и Dr. Hook), «I Got The Same Old Blues» (Captain Beefheart, Lynyrd Skynyrd и Freddie King) и «Magnolia» (Beck и Lucinda Williams). В 2008 году John Weldon Cale и Eric Patrick Clapton получили премию «Grammy» за их совместный альбом «The Road to Escondido».
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Доставка
Отзывы


J.J. Cale - Troubadour (0600753649473) виниловая пластинка – стоимость товара 3440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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