Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625898
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
180x355x355
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.2, 3.5 мм комбинированный наушники/микрофон, кнопка Reset, кнопка Power, 2 x USB2.0
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х22
Вес, кг.
2.5
Описание товара Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS)
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Несмотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
180x355x355
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.2, 3.5 мм комбинированный наушники/микрофон, кнопка Reset, кнопка Power, 2 x USB2.0
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Несмотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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