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West, Leslie, Soundcheck (coloured) (0810020506730) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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West, Leslie, Soundcheck (coloured) (0810020506730) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка West, Leslie, Soundcheck (coloured) (0810020506730) - фото 1
Виниловая пластинка West, Leslie, Soundcheck (coloured) (0810020506730) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка West, Leslie, Soundcheck (coloured) (0810020506730) - фото 1
  • Виниловая пластинка West, Leslie, Soundcheck (coloured) (0810020506730) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624969
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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West, Leslie, Soundcheck (coloured) (0810020506730) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара West, Leslie, Soundcheck (coloured) (0810020506730) виниловая пластинка

Американский рок-музыкант, гитарист, автор песен и певец. Один из основателей рок-группы Mountain. Как гитарист Лесли оказал влияние на становление в США таких стилей музыки как хард-рок и хеви-метал. По версии британского журнала Classic Rock Лесли Уэст является одним из величайших гитаристов всех времён.

Отзывы о товаре West, Leslie, Soundcheck (coloured) (0810020506730) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Американский рок-музыкант, гитарист, автор песен и певец. Один из основателей рок-группы Mountain. Как гитарист Лесли оказал влияние на становление в США таких стилей музыки как хард-рок и хеви-метал. По версии британского журнала Classic Rock Лесли Уэст является одним из величайших гитаристов всех времён.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


West, Leslie, Soundcheck (coloured) (0810020506730) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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