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King Crimson - Lizard (0633367910318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Crimson - Lizard (0633367910318) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка King Crimson, Lizard (0633367910318) - фото 1
Виниловая пластинка King Crimson, Lizard (0633367910318) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка King Crimson, Lizard (0633367910318) - фото 1
  • Виниловая пластинка King Crimson, Lizard (0633367910318) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624830
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King Crimson - Lizard (0633367910318) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - Lizard (0633367910318) виниловая пластинка

Переиздание на 200-грамовом виниле альбома Lizard британской рок-группы King Crimson. Третья студийная работа была записана переходным составом, которая никогда не выступал на концертах. Кроме того, это единственная пластинка, где Гордон Хаскелл (вокал и бас-гитара) и Энди Маккаллох (ударные) представлены официальными участниками коллектива. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной расход, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.

Отзывы о товаре King Crimson - Lizard (0633367910318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание на 200-грамовом виниле альбома Lizard британской рок-группы King Crimson. Третья студийная работа была записана переходным составом, которая никогда не выступал на концертах. Кроме того, это единственная пластинка, где Гордон Хаскелл (вокал и бас-гитара) и Энди Маккаллох (ударные) представлены официальными участниками коллектива. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной расход, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Lizard (0633367910318) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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