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Nadine Sierra - Made For Opera (0028948639717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nadine Sierra - Made For Opera (0028948639717) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Sierra, Nadine, Made For Opera (0028948639717)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624769
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара Nadine Sierra - Made For Opera (0028948639717) виниловая пластинка

Набор пластинок с двумя виниловыми пластинками по 180 г в высококачественной упаковке gatefold. В 2023 году Deutsche Grammophon отмечает замечательную веху: свое 125-летие. В ознаменование этого события Yellow Label впервые выпускает подборку пластинок на виниле. Включая легендарные записи Даниила Трифонова, Элен Гримо, Хилари Хан, Яна Лисецки и многих других.

Отзывы о товаре Nadine Sierra - Made For Opera (0028948639717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Набор пластинок с двумя виниловыми пластинками по 180 г в высококачественной упаковке gatefold. В 2023 году Deutsche Grammophon отмечает замечательную веху: свое 125-летие. В ознаменование этого события Yellow Label впервые выпускает подборку пластинок на виниле. Включая легендарные записи Даниила Трифонова, Элен Гримо, Хилари Хан, Яна Лисецки и многих других.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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