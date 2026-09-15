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Seasick Steve - Love & Peace (0190296852251) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Seasick Steve - Love & Peace (0190296852251) виниловая пластинка

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Seasick Steve - Love &amp; Peace (0190296852251) виниловая пластинка - фото 1
Seasick Steve - Love &amp; Peace (0190296852251) виниловая пластинка - фото 2
Seasick Steve - Love &amp; Peace (0190296852251) виниловая пластинка - фото 3
Seasick Steve - Love &amp; Peace (0190296852251) виниловая пластинка - фото 4
Seasick Steve - Love &amp; Peace (0190296852251) виниловая пластинка - фото 5
Seasick Steve - Love &amp; Peace (0190296852251) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Love & Peace
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seasick Steve - Love &amp; Peace (0190296852251) виниловая пластинка - фото 1
  • Seasick Steve - Love &amp; Peace (0190296852251) виниловая пластинка - фото 2
  • Seasick Steve - Love &amp; Peace (0190296852251) виниловая пластинка - фото 3
  • Seasick Steve - Love &amp; Peace (0190296852251) виниловая пластинка - фото 4
  • Seasick Steve - Love &amp; Peace (0190296852251) виниловая пластинка - фото 5
  • Seasick Steve - Love &amp; Peace (0190296852251) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624748
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Seasick Steve - Love & Peace (0190296852251) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Contagious
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Love & Peace
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
35х35х1
Вес, г.
200

Описание товара Seasick Steve - Love & Peace (0190296852251) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Love &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Peace, Regular Man, I Will Do For You, Clock Is Running, Carni Days, Church Of Me, Toes In The Mud, My Woman, Aint Nothing Like The Boogie

Отзывы о товаре Seasick Steve - Love & Peace (0190296852251) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Contagious
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Love & Peace
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Love &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Peace, Regular Man, I Will Do For You, Clock Is Running, Carni Days, Church Of Me, Toes In The Mud, My Woman, Aint Nothing Like The Boogie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seasick Steve - Love & Peace (0190296852251) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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