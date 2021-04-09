Top.Mail.Ru
Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 1
Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 2
Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 3
Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 4
Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 5
Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 6
Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 7
Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 8
Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 9
Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.04.2021
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
Voices 2
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 1
  • Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 2
  • Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 3
  • Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 4
  • Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 5
  • Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 6
  • Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 7
  • Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 8
  • Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 9
  • Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624708
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0028948553242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.04.2021
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
Voices 2
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка

Voices 2 - студийный сольный альбом 2021 года композитора-минималиста Макса Рихтера. Релиз представлен на двойном черном виниле с гравировкой на стороне D. Макс Рихтер - британский композитор немецкого происхождения. Автор музыки к десяткам художественных и документальных фильмов. Был признан лучшим кинокомпозитором 2008 года по версии Европейской киноакадемии за саундтрек к фильму Вальс с Баширом. Работы Рихтера сочетают в себе элементы инструментальной и электронной музыки и близки к постминимализму.

Отзывы о товаре Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0028948553242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.04.2021
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
Voices 2
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Описание
Voices 2 - студийный сольный альбом 2021 года композитора-минималиста Макса Рихтера. Релиз представлен на двойном черном виниле с гравировкой на стороне D. Макс Рихтер - британский композитор немецкого происхождения. Автор музыки к десяткам художественных и документальных фильмов. Был признан лучшим кинокомпозитором 2008 года по версии Европейской киноакадемии за саундтрек к фильму Вальс с Баширом. Работы Рихтера сочетают в себе элементы инструментальной и электронной музыки и близки к постминимализму.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Max Richter - Voices 2 (0028948553242) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...