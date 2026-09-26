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The Pretty Things - The Pretty Things (0636551801416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Pretty Things - The Pretty Things (0636551801416) виниловая пластинка

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The Pretty Things - The Pretty Things (0636551801416) виниловая пластинка - фото 1
The Pretty Things - The Pretty Things (0636551801416) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Pretty Things
Альбом (сингл)
The Pretty Things
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Pretty Things - The Pretty Things (0636551801416) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pretty Things - The Pretty Things (0636551801416) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624691
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551801416]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Pretty Things
Альбом (сингл)
The Pretty Things
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pretty Things - The Pretty Things (0636551801416) виниловая пластинка

Альбом, представляющий собой смесь сырого, взрывного R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B, достиг 6-й строчки в британском альбомном чарте. В течение нескольких альбомов группа превратилась в пионеров психоделики и выпустила S.F. Sorrow, первую в истории рок-оперу.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Pretty Things - The Pretty Things (0636551801416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551801416]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Pretty Things
Альбом (сингл)
The Pretty Things
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом, представляющий собой смесь сырого, взрывного R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B, достиг 6-й строчки в британском альбомном чарте. В течение нескольких альбомов группа превратилась в пионеров психоделики и выпустила S.F. Sorrow, первую в истории рок-оперу.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


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