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Planet P - Pink World (coloured) (0630428039643) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Planet P - Pink World (coloured) (0630428039643) виниловая пластинка

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Planet P - Pink World (coloured) (0630428039643) виниловая пластинка - фото 1
Planet P - Pink World (coloured) (0630428039643) виниловая пластинка - фото 2
Planet P - Pink World (coloured) (0630428039643) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Planet P - Pink World (coloured) (0630428039643) виниловая пластинка - фото 1
  • Planet P - Pink World (coloured) (0630428039643) виниловая пластинка - фото 2
  • Planet P - Pink World (coloured) (0630428039643) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624672
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Planet P - Pink World (coloured) (0630428039643) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Planet P - Pink World (coloured) (0630428039643) виниловая пластинка

Pink World - второй студийный альбом Planet P Project, выпущенный в 1984 году. Представляет собой рок-оперу в жанре антиутопия. Хоть пластинка не попала в 10-ку чарта Billboard 200 , но продержалась в общей сложности 14 недель на 121 месте. А песня с альбома What I See заняла 25 строчку в чарте Billboard Top Rock Tracks. Лимитированное ремастированное переиздание представлено на двойном пурпурно-мраморном виниле. Planet P Project - псевдоним, используемый американским рок-музыкантом и продюсером Тони Кэри для своих более экспериментальных записей. Тони Кэри наиболее известен по работе клавишником в группе Rainbow в 1970-х годах. Потом он переехал в Западную Германию и начал сольную карьеру. В начале 1980-х годов он несколько раз попадал в чарты с такими сольными песнями, как I Won’t Be Home Tonight, A Fine, Fine Day, The First Day of Summer. Planet P Project - параллельный проект, который он организовал там же в Германии в начале 1980-х годов в партёрстве с немецким продюсером Петером Хауке. Почти все песни писал сам Кэри и почти все музыкальные партии играл тоже он сам.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Pink World - второй студийный альбом Planet P Project, выпущенный в 1984 году. Представляет собой рок-оперу в жанре антиутопия. Хоть пластинка не попала в 10-ку чарта Billboard 200 , но продержалась в общей сложности 14 недель на 121 месте. А песня с альбома What I See заняла 25 строчку в чарте Billboard Top Rock Tracks. Лимитированное ремастированное переиздание представлено на двойном пурпурно-мраморном виниле. Planet P Project - псевдоним, используемый американским рок-музыкантом и продюсером Тони Кэри для своих более экспериментальных записей. Тони Кэри наиболее известен по работе клавишником в группе Rainbow в 1970-х годах. Потом он переехал в Западную Германию и начал сольную карьеру. В начале 1980-х годов он несколько раз попадал в чарты с такими сольными песнями, как I Won’t Be Home Tonight, A Fine, Fine Day, The First Day of Summer. Planet P Project - параллельный проект, который он организовал там же в Германии в начале 1980-х годов в партёрстве с немецким продюсером Петером Хауке. Почти все песни писал сам Кэри и почти все музыкальные партии играл тоже он сам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Planet P - Pink World (coloured) (0630428039643) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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