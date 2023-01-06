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Ozric Tentacles - Become The Other (0802644817415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ozric Tentacles - Become The Other (0802644817415) виниловая пластинка

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Ozric Tentacles - Become The Other (0802644817415) виниловая пластинка - фото 1
Ozric Tentacles - Become The Other (0802644817415) виниловая пластинка - фото 2
Ozric Tentacles - Become The Other (0802644817415) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.01.2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Become The Other
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozric Tentacles - Become The Other (0802644817415) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozric Tentacles - Become The Other (0802644817415) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozric Tentacles - Become The Other (0802644817415) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624648
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ozric Tentacles - Become The Other (0802644817415) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644817415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.01.2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Become The Other
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozric Tentacles - Become The Other (0802644817415) виниловая пластинка

Одна из самых влиятельных групп, появившихся на фестивальной сцене Великобритании, The Ozrics layer ambient &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; ethereal landscapes с даб-трипами свободной формы, невероятными рейв-грувами и психоделическим прогрессив-роком. Это открытое исследование музыки и души. Первый релиз группы после ухода Мерва Пеплера и Джоуи Хинтона в Eat Static, Become The Other, по-прежнему исполнен в стиле холодного психоделического спайр-рока своих предшественников. Альбом с нотками техно, psybient &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; world music начинается с прекрасной гитары и баса на Cat DNA, за которыми следует атмосфера Ahu Belahu и Ghedengi. Wob Glass - это полностью синти-техно, в то время как Neurochasm - классный триппи-рок трек и очень озричный. Заглавный трек напоминает регги с продолжительными завершениями Vibuthi и Plurnstyle, которые представляют собой шведский стол классических звуков Ozrics.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ozric Tentacles - Become The Other (0802644817415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644817415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.01.2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Become The Other
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Одна из самых влиятельных групп, появившихся на фестивальной сцене Великобритании, The Ozrics layer ambient &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; ethereal landscapes с даб-трипами свободной формы, невероятными рейв-грувами и психоделическим прогрессив-роком. Это открытое исследование музыки и души. Первый релиз группы после ухода Мерва Пеплера и Джоуи Хинтона в Eat Static, Become The Other, по-прежнему исполнен в стиле холодного психоделического спайр-рока своих предшественников. Альбом с нотками техно, psybient &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; world music начинается с прекрасной гитары и баса на Cat DNA, за которыми следует атмосфера Ahu Belahu и Ghedengi. Wob Glass - это полностью синти-техно, в то время как Neurochasm - классный триппи-рок трек и очень озричный. Заглавный трек напоминает регги с продолжительными завершениями Vibuthi и Plurnstyle, которые представляют собой шведский стол классических звуков Ozrics.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozric Tentacles - Become The Other (0802644817415) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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