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Omnium Gatherum - Steal The Light (6430080231652) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Omnium Gatherum - Steal The Light (6430080231652) виниловая пластинка

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Omnium Gatherum - Steal The Light (6430080231652) виниловая пластинка - фото 1
Omnium Gatherum - Steal The Light (6430080231652) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.12.2022
Исполнитель
OMNIUM GATHERUM
Альбом (сингл)
Steal The Light
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Omnium Gatherum - Steal The Light (6430080231652) виниловая пластинка - фото 1
  • Omnium Gatherum - Steal The Light (6430080231652) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624611
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Omnium Gatherum - Steal The Light (6430080231652) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Svart Records
Barcode
[6430080231652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.12.2022
Исполнитель
OMNIUM GATHERUM
Альбом (сингл)
Steal The Light
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Omnium Gatherum - Steal The Light (6430080231652) виниловая пластинка

2022 год был исторически знаменательным во многих отношениях, одним из которых стало то, что записанному наследию крупнейшего финского экспортера мелодик-дэт-метала Omnium Gatherum исполняется 20 лет. После того, как ныне несуществующий лейбл Rage of Achilles выпустил эти песни на мини-CD, Omnium Gatherum начали карьеру, которая привела их к выпуску девяти альбомов на нескольких крупных лейблах и не показывает никаких признаков замедления. Чтобы отметить это событие, собственный лейбл группы Filthy Horde Productions решил, что пришло время выпустить дебютный релиз в виде 12-дюймового мини-альбома, быстро принял меры и заручился поддержкой Svart Records для фактического производства. Выход лимитированного 12-дюймового альбома, каким он был бы, если бы тогдашний лейбл Rage of Achilles выпустил его на виниле в 2002 году, запланирован на 2 декабря.

Отзывы о товаре Omnium Gatherum - Steal The Light (6430080231652) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Svart Records
Barcode
[6430080231652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.12.2022
Исполнитель
OMNIUM GATHERUM
Альбом (сингл)
Steal The Light
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
2022 год был исторически знаменательным во многих отношениях, одним из которых стало то, что записанному наследию крупнейшего финского экспортера мелодик-дэт-метала Omnium Gatherum исполняется 20 лет. После того, как ныне несуществующий лейбл Rage of Achilles выпустил эти песни на мини-CD, Omnium Gatherum начали карьеру, которая привела их к выпуску девяти альбомов на нескольких крупных лейблах и не показывает никаких признаков замедления. Чтобы отметить это событие, собственный лейбл группы Filthy Horde Productions решил, что пришло время выпустить дебютный релиз в виде 12-дюймового мини-альбома, быстро принял меры и заручился поддержкой Svart Records для фактического производства. Выход лимитированного 12-дюймового альбома, каким он был бы, если бы тогдашний лейбл Rage of Achilles выпустил его на виниле в 2002 году, запланирован на 2 декабря.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Omnium Gatherum - Steal The Light (6430080231652) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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