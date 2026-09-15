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The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка

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The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - фото 1
The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - фото 2
The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - фото 3
The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - фото 4
The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - фото 5
The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - фото 6
The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
High Violet
Жанр
Зарубежный инди-рок
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - фото 1
  • The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - фото 2
  • The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - фото 3
  • The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - фото 4
  • The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - фото 5
  • The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - фото 6
  • The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624575
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637300314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
High Violet
Жанр
Зарубежный инди-рок
Трек-лист
Terrible Love, Sorrow, Anyone's Ghost, Little Faith, Afraid Of Everyone, Bloodbuzz Ohio, Lemonworld, Runaway, Conversation 16, England, Vanderlyle Crybaby Geeks
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка

Откройте для себя невероятное звучание альбома "High Violet" группы The National на виниле — коллекционный шедевр, который погружает в богатую атмосферу их уникального стиля. Этот альбом знаменит своими мощными мелодиями, тонко выстроенными аранжировками и выразительным баритоном Мэтта Бэрнингера. Каждая пластинка наполнена эмоциональной глубиной и эпическими хитами, такими как "Terrible Love" и "Bloodbuzz Ohio". Идеально подходит для ценителей качественного звука и поклонников группы, искателей новых музыкальных впечатлений. Погрузитесь в атмосферу "High Violet" и позвольте музыке стать частью вашего дома.

Отзывы о товаре The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637300314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
High Violet
Жанр
Зарубежный инди-рок
Трек-лист
Terrible Love, Sorrow, Anyone's Ghost, Little Faith, Afraid Of Everyone, Bloodbuzz Ohio, Lemonworld, Runaway, Conversation 16, England, Vanderlyle Crybaby Geeks
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Откройте для себя невероятное звучание альбома "High Violet" группы The National на виниле — коллекционный шедевр, который погружает в богатую атмосферу их уникального стиля. Этот альбом знаменит своими мощными мелодиями, тонко выстроенными аранжировками и выразительным баритоном Мэтта Бэрнингера. Каждая пластинка наполнена эмоциональной глубиной и эпическими хитами, такими как "Terrible Love" и "Bloodbuzz Ohio". Идеально подходит для ценителей качественного звука и поклонников группы, искателей новых музыкальных впечатлений. Погрузитесь в атмосферу "High Violet" и позвольте музыке стать частью вашего дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The National - High Violet (0652637300314) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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