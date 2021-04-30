Marillion - Somewhere Else (0802644810614) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Marillion - Somewhere Else (0802644810614) виниловая пластинка
Somewhere Else - четырнадцатый студийный альбом британской нео-прогрессивной рок-группы Marillion. Он был выпущен на собственном лейбле группы, Intact Records, в Великобритании 9 апреля 2007 года. Альбом был спродюсирован Майклом Хантером и записан в 2006 году в клубе The Racket Club в Бакингемшире, за исключением трека Faith, созданного во время сессий Marbles и записанного в 2005 году. Marillion (Мари?ллион, от книги Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион») — группа, основанная в 1979 году в английском городе Эйлсбери, графство Бакингемшир. Они появились на пост-панк музыкальной сцене в Великобритании и существовали как мост между панк-роком и классическим прогрессив-роком, став наиболее коммерчески успешной неопрогрессивной рок-группой 1980-х годов. Записано 18 студийных альбомов, при этом принято делить творческий путь коллектива на 2 этапа. Первый связан с основателем группы вокалистом Фишем, покинувшим ансамбль в 1988 году, а второй этап ассоциируется с заменившим Фиша Стивом Хогартом. Фиш принял участие в записи первых четырёх альбомов Marillion. Основной состав группы неизменен с 1984 года — это Стив Ротери (единственный текущий участник — основатель), Пит Тревейвас, Марк Келли и Ян Мосли.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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