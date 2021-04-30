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Marillion - Somewhere Else (0802644810614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marillion - Somewhere Else (0802644810614) виниловая пластинка

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Marillion - Somewhere Else (0802644810614) виниловая пластинка - фото 1
Marillion - Somewhere Else (0802644810614) виниловая пластинка - фото 2
Marillion - Somewhere Else (0802644810614) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.04.2021
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Somewhere Else
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marillion - Somewhere Else (0802644810614) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion - Somewhere Else (0802644810614) виниловая пластинка - фото 2
  • Marillion - Somewhere Else (0802644810614) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624512
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Marillion - Somewhere Else (0802644810614) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644810614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.04.2021
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Somewhere Else
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - Somewhere Else (0802644810614) виниловая пластинка

Somewhere Else - четырнадцатый студийный альбом британской нео-прогрессивной рок-группы Marillion. Он был выпущен на собственном лейбле группы, Intact Records, в Великобритании 9 апреля 2007 года. Альбом был спродюсирован Майклом Хантером и записан в 2006 году в клубе The Racket Club в Бакингемшире, за исключением трека Faith, созданного во время сессий Marbles и записанного в 2005 году. Marillion (Мари?ллион, от книги Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион») — группа, основанная в 1979 году в английском городе Эйлсбери, графство Бакингемшир. Они появились на пост-панк музыкальной сцене в Великобритании и существовали как мост между панк-роком и классическим прогрессив-роком, став наиболее коммерчески успешной неопрогрессивной рок-группой 1980-х годов. Записано 18 студийных альбомов, при этом принято делить творческий путь коллектива на 2 этапа. Первый связан с основателем группы вокалистом Фишем, покинувшим ансамбль в 1988 году, а второй этап ассоциируется с заменившим Фиша Стивом Хогартом. Фиш принял участие в записи первых четырёх альбомов Marillion. Основной состав группы неизменен с 1984 года — это Стив Ротери (единственный текущий участник — основатель), Пит Тревейвас, Марк Келли и Ян Мосли.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Marillion - Somewhere Else (0802644810614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644810614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.04.2021
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Somewhere Else
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Somewhere Else - четырнадцатый студийный альбом британской нео-прогрессивной рок-группы Marillion. Он был выпущен на собственном лейбле группы, Intact Records, в Великобритании 9 апреля 2007 года. Альбом был спродюсирован Майклом Хантером и записан в 2006 году в клубе The Racket Club в Бакингемшире, за исключением трека Faith, созданного во время сессий Marbles и записанного в 2005 году. Marillion (Мари?ллион, от книги Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион») — группа, основанная в 1979 году в английском городе Эйлсбери, графство Бакингемшир. Они появились на пост-панк музыкальной сцене в Великобритании и существовали как мост между панк-роком и классическим прогрессив-роком, став наиболее коммерчески успешной неопрогрессивной рок-группой 1980-х годов. Записано 18 студийных альбомов, при этом принято делить творческий путь коллектива на 2 этапа. Первый связан с основателем группы вокалистом Фишем, покинувшим ансамбль в 1988 году, а второй этап ассоциируется с заменившим Фиша Стивом Хогартом. Фиш принял участие в записи первых четырёх альбомов Marillion. Основной состав группы неизменен с 1984 года — это Стив Ротери (единственный текущий участник — основатель), Пит Тревейвас, Марк Келли и Ян Мосли.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Marillion - Somewhere Else (0802644810614) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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