Einsturzende Neubauten - Greatest Hits (4015698008371) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624434
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Einsturzende Neubauten - Greatest Hits (4015698008371) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Garden, Lets Do It A Da Da, Die Interimsliebenden, Haus Der Luge ( Mix / Rec), Sabrina, Sonnenbarke, Susej, Total Eclipse Of The Sun, Dead Friends (Around The Corner), Die Befindlichkeit Des Landes, Redukt, Nagorny Karabach, Salamandrina, How Did I Diex, Ein Leichtes Leises Sauseln
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Garden, Lets Do It A Da Da, Die Interimsliebenden, Haus Der Luge ( Mix / Rec), Sabrina, Sonnenbarke, Susej, Total Eclipse Of The Sun, Dead Friends (Around The Corner), Die Befindlichkeit Des Landes, Redukt, Nagorny Karabach, Salamandrina, How Did I Diex, Ein Leichtes Leises Sauseln
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Einsturzende Neubauten - Greatest Hits (4015698008371) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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