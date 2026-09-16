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Mudvayne - End Of All Things To Come (8719262042469) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mudvayne - End Of All Things To Come (8719262042469) виниловая пластинка

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Mudvayne - End Of All Things To Come (8719262042469) виниловая пластинка - фото 1
Mudvayne - End Of All Things To Come (8719262042469) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mudvayne
Альбом (сингл)
End Of All Things To Come
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mudvayne - End Of All Things To Come (8719262042469) виниловая пластинка - фото 1
  • Mudvayne - End Of All Things To Come (8719262042469) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720487
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mudvayne - End Of All Things To Come (8719262042469) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mudvayne
Альбом (сингл)
End Of All Things To Come
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Silenced, Trapped In The Wake Of A Dream, Not Falling, (Per)version Of A Truth, Mercy, Severity, World So Cold, The Patient Mental, Skrying, Solve Et Coagula, Shadow Of A Man, 12:97:24:99, The End Of All Things To Come, A Key To Nothin
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mudvayne - End Of All Things To Come (8719262042469) виниловая пластинка

The End of All Things to Come — второй студийный альбом американской хэви-метал группы Mudvayne, выпущенный в 2002 году. В 2003 году альбом был сертифицирован RIAA как «золотой» с более чем 500 000 проданных копий. Издание на 180 г виниле в гейтфолде включает 4-страничный буклет с текстами песен. В 2002 году Mudvayne выпустили свой второй альбом «The End Of All Things To Come», расширив своё звучание более разнообразной звуковой палитрой, динамикой, настроениями и вокалом. Группа написала песни для альбома менее чем за месяц, черпая вдохновение в самоизоляции во время процесса сочинения. Это привело к более зрелому звучанию, включающему в себя влияния джаза и прогрессивного рока, а также элементы дэт-метала и трэш-метала. В продюсировании участвовал трёхкратный обладатель премии «Грэмми» Дэвид Боттрил. Альбом породил два сингла: «Not Falling» и «World So Cold», оба из которых имели коммерческий успех и занимали высокие позиции в чартах.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Mudvayne - End Of All Things To Come (8719262042469) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mudvayne
Альбом (сингл)
End Of All Things To Come
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Silenced, Trapped In The Wake Of A Dream, Not Falling, (Per)version Of A Truth, Mercy, Severity, World So Cold, The Patient Mental, Skrying, Solve Et Coagula, Shadow Of A Man, 12:97:24:99, The End Of All Things To Come, A Key To Nothin
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
The End of All Things to Come — второй студийный альбом американской хэви-метал группы Mudvayne, выпущенный в 2002 году. В 2003 году альбом был сертифицирован RIAA как «золотой» с более чем 500 000 проданных копий. Издание на 180 г виниле в гейтфолде включает 4-страничный буклет с текстами песен. В 2002 году Mudvayne выпустили свой второй альбом «The End Of All Things To Come», расширив своё звучание более разнообразной звуковой палитрой, динамикой, настроениями и вокалом. Группа написала песни для альбома менее чем за месяц, черпая вдохновение в самоизоляции во время процесса сочинения. Это привело к более зрелому звучанию, включающему в себя влияния джаза и прогрессивного рока, а также элементы дэт-метала и трэш-метала. В продюсировании участвовал трёхкратный обладатель премии «Грэмми» Дэвид Боттрил. Альбом породил два сингла: «Not Falling» и «World So Cold», оба из которых имели коммерческий успех и занимали высокие позиции в чартах.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
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Отзывы


Mudvayne - End Of All Things To Come (8719262042469) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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