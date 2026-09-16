Mudvayne - End Of All Things To Come (8719262042469) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mudvayne - End Of All Things To Come (8719262042469) виниловая пластинка
The End of All Things to Come — второй студийный альбом американской хэви-метал группы Mudvayne, выпущенный в 2002 году. В 2003 году альбом был сертифицирован RIAA как «золотой» с более чем 500 000 проданных копий. Издание на 180 г виниле в гейтфолде включает 4-страничный буклет с текстами песен. В 2002 году Mudvayne выпустили свой второй альбом «The End Of All Things To Come», расширив своё звучание более разнообразной звуковой палитрой, динамикой, настроениями и вокалом. Группа написала песни для альбома менее чем за месяц, черпая вдохновение в самоизоляции во время процесса сочинения. Это привело к более зрелому звучанию, включающему в себя влияния джаза и прогрессивного рока, а также элементы дэт-метала и трэш-метала. В продюсировании участвовал трёхкратный обладатель премии «Грэмми» Дэвид Боттрил. Альбом породил два сингла: «Not Falling» и «World So Cold», оба из которых имели коммерческий успех и занимали высокие позиции в чартах.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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