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Al Di Meola - Kiss My Axe (4029759161455) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Al Di Meola - Kiss My Axe (4029759161455) виниловая пластинка

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Al Di Meola - Kiss My Axe (4029759161455) виниловая пластинка - фото 1
Al Di Meola - Kiss My Axe (4029759161455) виниловая пластинка - фото 2
Al Di Meola - Kiss My Axe (4029759161455) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Kiss My Axe
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Di Meola - Kiss My Axe (4029759161455) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Di Meola - Kiss My Axe (4029759161455) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Di Meola - Kiss My Axe (4029759161455) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624399
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Al Di Meola - Kiss My Axe (4029759161455) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759161455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Kiss My Axe
Жанр
Fusion
Трек-лист
South Bound Traveler, The Embrace, Kiss My Axe, Morocco, Gigi's Playtime Rhyme (Interlude #1), One Night Last June, Phantom, Erotic Interlude (Interlude #2), Global Safari, Interlude #3, Purple Orchids, The Prophet (Interlude #4), Oriana (September 24,1988)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Al Di Meola - Kiss My Axe (4029759161455) виниловая пластинка

Kiss My Axe — альбом джазового гитариста Эла Ди Меолы, выпущенный в 1991 году. Это альбом в стиле джаз-фьюжн, на который оказали значительное влияние мировая музыка.

Отзывы о товаре Al Di Meola - Kiss My Axe (4029759161455) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759161455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Kiss My Axe
Жанр
Fusion
Трек-лист
South Bound Traveler, The Embrace, Kiss My Axe, Morocco, Gigi's Playtime Rhyme (Interlude #1), One Night Last June, Phantom, Erotic Interlude (Interlude #2), Global Safari, Interlude #3, Purple Orchids, The Prophet (Interlude #4), Oriana (September 24,1988)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Kiss My Axe — альбом джазового гитариста Эла Ди Меолы, выпущенный в 1991 году. Это альбом в стиле джаз-фьюжн, на который оказали значительное влияние мировая музыка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Di Meola - Kiss My Axe (4029759161455) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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