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Coldplay - Prospekt's March (EP) (5054197525247) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coldplay - Prospekt's March (EP) (5054197525247) виниловая пластинка

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Coldplay - Prospekt&#039;s March (EP) (5054197525247) виниловая пластинка - фото 1
Coldplay - Prospekt&#039;s March (EP) (5054197525247) виниловая пластинка - фото 2
Coldplay - Prospekt&#039;s March (EP) (5054197525247) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
Prospekts March EP
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coldplay - Prospekt&#039;s March (EP) (5054197525247) виниловая пластинка - фото 1
  • Coldplay - Prospekt&#039;s March (EP) (5054197525247) виниловая пластинка - фото 2
  • Coldplay - Prospekt&#039;s March (EP) (5054197525247) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624361
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Coldplay - Prospekt's March (EP) (5054197525247) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[5054197525247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
Prospekts March EP
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coldplay - Prospekt's March (EP) (5054197525247) виниловая пластинка

Новое виниловое переиздание EP Coldplay Prospekts March 2008 года с 8 треками, включая специальное гостевое выступление Jay Z на новой версии Lost+, а также вокальную версию ставшей классикой Life in Technicolor ii и альтернативный микс Lovers in Japan. После того, как COLDPLAY вошли в чарты под №1 в 33 странах со своим альбомом Viva La Vida, завершили первую часть своего распроданного мирового турне и представили запоминающуюся песню 2008 года с заглавным треком альбома, они выпустили Prospekts March, мини-альбом с восемью новыми и ранее не издававшимися песнями. Диск, который в 2008 году был выпущенный строго ограниченным тиражом, содержал шесть совершенно новых песен, ремикс Osaka Sun на песню Lovers In Japan и ранее не издававшуюся эксклюзивную версию альбомного трека Lost, на котором в качестве гостя выступил не кто иной, как JayZ.

Отзывы о товаре Coldplay - Prospekt's March (EP) (5054197525247) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[5054197525247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
Prospekts March EP
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Новое виниловое переиздание EP Coldplay Prospekts March 2008 года с 8 треками, включая специальное гостевое выступление Jay Z на новой версии Lost+, а также вокальную версию ставшей классикой Life in Technicolor ii и альтернативный микс Lovers in Japan. После того, как COLDPLAY вошли в чарты под №1 в 33 странах со своим альбомом Viva La Vida, завершили первую часть своего распроданного мирового турне и представили запоминающуюся песню 2008 года с заглавным треком альбома, они выпустили Prospekts March, мини-альбом с восемью новыми и ранее не издававшимися песнями. Диск, который в 2008 году был выпущенный строго ограниченным тиражом, содержал шесть совершенно новых песен, ремикс Osaka Sun на песню Lovers In Japan и ранее не издававшуюся эксклюзивную версию альбомного трека Lost, на котором в качестве гостя выступил не кто иной, как JayZ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coldplay - Prospekt's March (EP) (5054197525247) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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