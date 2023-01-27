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Chris Bangs - Firebird (0676499066157) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chris Bangs - Firebird (0676499066157) виниловая пластинка

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Chris Bangs - Firebird (0676499066157) виниловая пластинка - фото 1
Chris Bangs - Firebird (0676499066157) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.01.2023
Исполнитель
Chris Bangs
Альбом (сингл)
Firebird
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Bangs - Firebird (0676499066157) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Bangs - Firebird (0676499066157) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624284
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chris Bangs - Firebird (0676499066157) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Acid Jazz
Barcode
[0676499066157]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.01.2023
Исполнитель
Chris Bangs
Альбом (сингл)
Firebird
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Bangs - Firebird (0676499066157) виниловая пластинка

Крис Бэнгс возвращается с подборкой наполнителей для танцпола и динамита для латиноамериканского джаза. Firebird продолжает свое соул-джазовое приключение в модном клубе 2022 года с Миком Тэлботом. Известный своей работой с Quiet Boys и Yada Yada, а также введением термина эйсид-джаз во время диджейского сета в конце 1980-х, Крис Бэнгс остается плодовитой фигурой на сцене.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Chris Bangs - Firebird (0676499066157) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Acid Jazz
Barcode
[0676499066157]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.01.2023
Исполнитель
Chris Bangs
Альбом (сингл)
Firebird
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Крис Бэнгс возвращается с подборкой наполнителей для танцпола и динамита для латиноамериканского джаза. Firebird продолжает свое соул-джазовое приключение в модном клубе 2022 года с Миком Тэлботом. Известный своей работой с Quiet Boys и Yada Yada, а также введением термина эйсид-джаз во время диджейского сета в конце 1980-х, Крис Бэнгс остается плодовитой фигурой на сцене.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chris Bangs - Firebird (0676499066157) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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