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Anathema - Eternity (0801056801517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Anathema - Eternity (0801056801517) виниловая пластинка

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Anathema - Eternity (0801056801517) виниловая пластинка - фото 1
Anathema - Eternity (0801056801517) виниловая пластинка - фото 2
Anathema - Eternity (0801056801517) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Anathema - Eternity (0801056801517) виниловая пластинка - фото 1
  • Anathema - Eternity (0801056801517) виниловая пластинка - фото 2
  • Anathema - Eternity (0801056801517) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624254
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Anathema - Eternity (0801056801517) виниловая пластинка

Anathema - английская рок-группа из Ливерпуля. Команда была образована в 1990 году Винсентом и Дэниелом Кавана, басистом Джейми Кавана, барабанщиком/клавишником Джоном Дугласом и вокалистом Дарреном Уайтом. На протяжении всей своей карьеры группа вела активный концертный график. Впервые они гастролировали в 1992 году с американской дэт-метал группой Cannibal Corpse, с тех пор ребята выступали по всей Европе, США, Центральной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Турции. На последних этапах своей карьеры группа выступала на таких известных площадках, как лондонская O2 Arena, Wembley Arena и London Palladium, а также появилась на сцене вместе со Стивеном Хокингом на Starmus Festival. Anathema выпустила 11 студийных альбомов, включая «Distant Satellites» (2014), в который вошла песня Anathema, названная гимном года на третьей ежегодной церемонии Progressive Music Awards. Три года спустя альбом «The Optimist» был назван альбомом года на Progressive Music Awards.

Отзывы о товаре Anathema - Eternity (0801056801517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Anathema - английская рок-группа из Ливерпуля. Команда была образована в 1990 году Винсентом и Дэниелом Кавана, басистом Джейми Кавана, барабанщиком/клавишником Джоном Дугласом и вокалистом Дарреном Уайтом. На протяжении всей своей карьеры группа вела активный концертный график. Впервые они гастролировали в 1992 году с американской дэт-метал группой Cannibal Corpse, с тех пор ребята выступали по всей Европе, США, Центральной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Турции. На последних этапах своей карьеры группа выступала на таких известных площадках, как лондонская O2 Arena, Wembley Arena и London Palladium, а также появилась на сцене вместе со Стивеном Хокингом на Starmus Festival. Anathema выпустила 11 студийных альбомов, включая «Distant Satellites» (2014), в который вошла песня Anathema, названная гимном года на третьей ежегодной церемонии Progressive Music Awards. Три года спустя альбом «The Optimist» был назван альбомом года на Progressive Music Awards.
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