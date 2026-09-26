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Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S

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Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 1
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 2
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 3
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 4
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 5
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 6
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 7
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 8
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 9
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 10
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 11
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 12
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 13
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 14
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 15
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 16
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 17
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 1
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 2
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 3
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 4
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 5
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 6
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 7
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 8
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 9
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 10
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 11
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 12
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 13
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 14
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 15
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 16
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 17
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622494
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х14х12
Вес, кг.
6.6

Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S

Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S 06013A6020 - универсальный инструмент для шлифования или резки металла. Удобство использования обеспечивается благодаря тонкой рукоятке, компактному размеру и небольшому весу. Модель демонстрирует стабильную работу даже при высоких нагрузках и во время пыльных работ. Прочный металлический фланец защищает редуктор от износа, а воздухозаборник лабиринтной формы улучшает приток воздуха для охлаждения двигателя и предотвращает скопление пыли в двигателе. Эргономичная форма рукоятки повышает удобство управления и снижает усталость после длительной работы. Функция выбора скорости позволяет работать с различными материалами.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S 06013A6020 - универсальный инструмент для шлифования или резки металла. Удобство использования обеспечивается благодаря тонкой рукоятке, компактному размеру и небольшому весу. Модель демонстрирует стабильную работу даже при высоких нагрузках и во время пыльных работ. Прочный металлический фланец защищает редуктор от износа, а воздухозаборник лабиринтной формы улучшает приток воздуха для охлаждения двигателя и предотвращает скопление пыли в двигателе. Эргономичная форма рукоятки повышает удобство управления и снижает усталость после длительной работы. Функция выбора скорости позволяет работать с различными материалами.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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