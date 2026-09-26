Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S
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Характеристики
Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S 06013A6020 - универсальный инструмент для шлифования или резки металла. Удобство использования обеспечивается благодаря тонкой рукоятке, компактному размеру и небольшому весу. Модель демонстрирует стабильную работу даже при высоких нагрузках и во время пыльных работ. Прочный металлический фланец защищает редуктор от износа, а воздухозаборник лабиринтной формы улучшает приток воздуха для охлаждения двигателя и предотвращает скопление пыли в двигателе. Эргономичная форма рукоятки повышает удобство управления и снижает усталость после длительной работы. Функция выбора скорости позволяет работать с различными материалами.
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