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Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309)

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Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 1
Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 2
Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 3
Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 4
Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 5
Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 6
Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 7
Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 8
Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 9
Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 10
Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 11
Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 12
Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 1
  • Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 2
  • Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 3
  • Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 4
  • Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 5
  • Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 6
  • Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 7
  • Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 8
  • Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 9
  • Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 10
  • Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 11
  • Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 12
  • Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622229
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Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
210

Описание товара Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309)

Jabra Evolve 20 Special Edition Stereo MS Микрофон с шумоподавлением, USB-разъем, модуль управления вызовами с кнопками отключения микрофона (mute) и регулировки громкости на шнуре, амбушюры из мягкого кожзаменителя Сертификат Microsoft Teams/Skype for Business проводная два динамика Подключение компьютер

Отзывы о товаре Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309)




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Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Jabra Evolve 20 Special Edition Stereo MS Микрофон с шумоподавлением, USB-разъем, модуль управления вызовами с кнопками отключения микрофона (mute) и регулировки громкости на шнуре, амбушюры из мягкого кожзаменителя Сертификат Microsoft Teams/Skype for Business проводная два динамика Подключение компьютер
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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