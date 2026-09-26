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Наушники Hoco ES56 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Hoco ES56 Black

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Наушники Hoco ES56 Black - фото 1
Наушники Hoco ES56 Black - фото 2
Наушники Hoco ES56 Black - фото 3
Наушники Hoco ES56 Black - фото 4
Наушники Hoco ES56 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Hoco ES56 Black - фото 1
  • Наушники Hoco ES56 Black - фото 2
  • Наушники Hoco ES56 Black - фото 3
  • Наушники Hoco ES56 Black - фото 4
  • Наушники Hoco ES56 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621588
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Характеристики

Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х9х3
Вес, г.
43

Описание товара Наушники Hoco ES56 Black

Полностью беспроводная TWS гарнитура. Небольшие размеры, легкий вес, стильный дизайн. Для подключения используется беспроводная связь Bluetooth версии 5.1. К преимуществам данной версии можно отнести увеличенную скорость передачи данных, пониженное потребление энергии и более стабильный сигнал на большом расстоянии. После завершения первого сопряжения гарнитура автоматически подключается при извлечении ее из зарядного чехла. Эргономичный дизайн обеспечивает удобную посадку. Емкий аккумулятор обеспечивает до 4 часов в режиме воспроизведения. Поддерживает переключение master-slave, вызов Siri.

Отзывы о товаре Наушники Hoco ES56 Black




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Характеристики
Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Описание
Полностью беспроводная TWS гарнитура. Небольшие размеры, легкий вес, стильный дизайн. Для подключения используется беспроводная связь Bluetooth версии 5.1. К преимуществам данной версии можно отнести увеличенную скорость передачи данных, пониженное потребление энергии и более стабильный сигнал на большом расстоянии. После завершения первого сопряжения гарнитура автоматически подключается при извлечении ее из зарядного чехла. Эргономичный дизайн обеспечивает удобную посадку. Емкий аккумулятор обеспечивает до 4 часов в режиме воспроизведения. Поддерживает переключение master-slave, вызов Siri.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Hoco ES56 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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