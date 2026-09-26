Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый
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Характеристики
Описание товара Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый
Пылесос StarWind SCV3450 изготовлен брендом STARWIND. Классический пылесос предназначен для уборки поверхностей от пыли и мусора, устройство собирает не только крупные частицы, но и мелкую пыль. Такая техника способна обеспечить полноценную и тщательную уборку напольных покрытий и ковров. Модель с мощностью всасывания от 400 до 500 ватт обеспечивают глубокую очистку мягкой мебели, а также эффективно удаляют грязь и пыль с ковровых покрытий. Оптимальный вариант для уборки домов с большой площадью и ковролином. Телескопическая труба для всасывания состоит из двух отрезков трубы разного диаметра. При хранении одна часть трубки находится внутри другой, а во время работы выдвигается и фиксируется в удобном положении. Насадка для пола и ковров в комплекте - оптимальное решение для уборки напольных поверхностей. Щелевая насадка в комплекте предназначена для удаления пыли из углов и щелей. Особая конструкция насадки позволяет добраться до тех мест, куда не пролезет обычная широкая щетка. Насадка для мягкой мебели в комплекте разработана специально для тщательной очистки мягких поверхностей, которые требуют особо бережного ухода. Мягко очищает от пыли, ниток, волос и шерсти животных. Устройство оснащено контейнером для пыли. Объем пылесборника - 3 л. Питание устройства осуществляется от бытовой электросети, что обеспечивает пылесосу высокую мощность всасывания.
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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