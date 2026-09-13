Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, Роликовая щетка с переключаемым режимом "ковер/пол", насадка для чистки мебели, насадка для узких проемов, руководство пользователя, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1,5 л
Уровень шума, дБ
78
Мощность всасывания, Вт
350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714153
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, Роликовая щетка с переключаемым режимом "ковер/пол", насадка для чистки мебели, насадка для узких проемов, руководство пользователя, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1,5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
электронная регулировка мощности поворотным регулятором
Потребляемая мощность, Вт
700
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х30
Вес, кг.
8.9
Описание товара Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный
Тип традиционный / Пылесборник контейнер
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, Роликовая щетка с переключаемым режимом "ковер/пол", насадка для чистки мебели, насадка для узких проемов, руководство пользователя, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1,5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
электронная регулировка мощности поворотным регулятором
Потребляемая мощность, Вт
700
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Тип традиционный / Пылесборник контейнер
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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