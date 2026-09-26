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Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный

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Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 1
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 2
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 3
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 4
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 5
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 6
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 7
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 8
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 9
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 10
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 11
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 12
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 13
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 14
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 15
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 1
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 2
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 3
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 4
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 5
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 6
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 7
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 8
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 9
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 10
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 11
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 12
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 13
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 14
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 15
  • Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619480
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
550
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
900
Количество программ выпечки
12
Программы
Безглютеновая выпечка/Французский багет/Замес теста/Выпечка/ Кексы/ Шарлотки
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
27.7x28.2x32.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х30
Вес, кг.
4

Описание товара Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный

Хлебопечь Starwind SBM2086 поддерживает функцию выбора веса выпечки – 0.7 и 0.9 кг. Внутри основной емкости предусмотрено покрытие, не допускающее подгорания хлеба. Модель поддерживает 12 программам, в том числе для приготовления джема, десертов, выпечки без глютена, замешивания теста. Доступ к функционалу осуществляется через кнопочную панель. Параметры отображаются на дисплее. Starwind SBM2086 приступает к работе в установлений временной интервал. Достаточно воспользоваться режимом отложенного запуска, который рассчитан на 13 ч. Звуковой сигнал информирует о необходимости добавить ингредиенты. Функция «Пауза» позволяет приостановить работу модели с сохранением настроек. Смотровое окно служит для отслеживания выбранной программы.

Отзывы о товаре Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
550
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
900
Количество программ выпечки
12
Программы
Безглютеновая выпечка/Французский багет/Замес теста/Выпечка/ Кексы/ Шарлотки
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Развернуть
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
27.7x28.2x32.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Хлебопечь Starwind SBM2086 поддерживает функцию выбора веса выпечки – 0.7 и 0.9 кг. Внутри основной емкости предусмотрено покрытие, не допускающее подгорания хлеба. Модель поддерживает 12 программам, в том числе для приготовления джема, десертов, выпечки без глютена, замешивания теста. Доступ к функционалу осуществляется через кнопочную панель. Параметры отображаются на дисплее. Starwind SBM2086 приступает к работе в установлений временной интервал. Достаточно воспользоваться режимом отложенного запуска, который рассчитан на 13 ч. Звуковой сигнал информирует о необходимости добавить ингредиенты. Функция «Пауза» позволяет приостановить работу модели с сохранением настроек. Смотровое окно служит для отслеживания выбранной программы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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