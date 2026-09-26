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Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619480
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Описание товара Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный
Хлебопечь Starwind SBM2086 поддерживает функцию выбора веса выпечки – 0.7 и 0.9 кг. Внутри основной емкости предусмотрено покрытие, не допускающее подгорания хлеба. Модель поддерживает 12 программам, в том числе для приготовления джема, десертов, выпечки без глютена, замешивания теста. Доступ к функционалу осуществляется через кнопочную панель. Параметры отображаются на дисплее.
Starwind SBM2086 приступает к работе в установлений временной интервал. Достаточно воспользоваться режимом отложенного запуска, который рассчитан на 13 ч. Звуковой сигнал информирует о необходимости добавить ингредиенты. Функция «Пауза» позволяет приостановить работу модели с сохранением настроек. Смотровое окно служит для отслеживания выбранной программы.
Хлебопечь Starwind SBM2086 поддерживает функцию выбора веса выпечки – 0.7 и 0.9 кг. Внутри основной емкости предусмотрено покрытие, не допускающее подгорания хлеба. Модель поддерживает 12 программам, в том числе для приготовления джема, десертов, выпечки без глютена, замешивания теста. Доступ к функционалу осуществляется через кнопочную панель. Параметры отображаются на дисплее.
Starwind SBM2086 приступает к работе в установлений временной интервал. Достаточно воспользоваться режимом отложенного запуска, который рассчитан на 13 ч. Звуковой сигнал информирует о необходимости добавить ингредиенты. Функция «Пауза» позволяет приостановить работу модели с сохранением настроек. Смотровое окно служит для отслеживания выбранной программы.
Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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