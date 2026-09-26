Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x8
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619422
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x8
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280
M.2 накопитель GIGABYTE AORUS Gen3 2500E с компактными размерами 22x80 мм не займет много места на аппаратной платформе и обеспечит высокий уровень быстродействия. Благодаря контроллеру с интерфейсом Gen 3x4 NVMe и технологии 3D TLC NAND твердотельный накопитель демонстрирует скорость в пределах 2400 Мбайт/сек. SSD-диск обладает объемом 1000 ГБ, позволяя надежно хранить большое количество различного контента. Средства приложения SSD Tool Box позволяют в режиме реального времени отслеживать параметры устройства GIGABYTE AORUS Gen3 2500E.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x8
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель GIGABYTE AORUS Gen3 2500E с компактными размерами 22x80 мм не займет много места на аппаратной платформе и обеспечит высокий уровень быстродействия. Благодаря контроллеру с интерфейсом Gen 3x4 NVMe и технологии 3D TLC NAND твердотельный накопитель демонстрирует скорость в пределах 2400 Мбайт/сек. SSD-диск обладает объемом 1000 ГБ, позволяя надежно хранить большое количество различного контента. Средства приложения SSD Tool Box позволяют в режиме реального времени отслеживать параметры устройства GIGABYTE AORUS Gen3 2500E.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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