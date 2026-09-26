Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 - фото 1
Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 - фото 2
Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 - фото 3
Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 - фото 4
Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 - фото 5
Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x8
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
  • Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 - фото 1
  • Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 - фото 2
  • Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 - фото 3
  • Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 - фото 4
  • Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 - фото 5
  • Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619422
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x8
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280

M.2 накопитель GIGABYTE AORUS Gen3 2500E с компактными размерами 22x80 мм не займет много места на аппаратной платформе и обеспечит высокий уровень быстродействия. Благодаря контроллеру с интерфейсом Gen 3x4 NVMe и технологии 3D TLC NAND твердотельный накопитель демонстрирует скорость в пределах 2400 Мбайт/сек. SSD-диск обладает объемом 1000 ГБ, позволяя надежно хранить большое количество различного контента. Средства приложения SSD Tool Box позволяют в режиме реального времени отслеживать параметры устройства GIGABYTE AORUS Gen3 2500E.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x8
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель GIGABYTE AORUS Gen3 2500E с компактными размерами 22x80 мм не займет много места на аппаратной платформе и обеспечит высокий уровень быстродействия. Благодаря контроллеру с интерфейсом Gen 3x4 NVMe и технологии 3D TLC NAND твердотельный накопитель демонстрирует скорость в пределах 2400 Мбайт/сек. SSD-диск обладает объемом 1000 ГБ, позволяя надежно хранить большое количество различного контента. Средства приложения SSD Tool Box позволяют в режиме реального времени отслеживать параметры устройства GIGABYTE AORUS Gen3 2500E.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 2500E M.2 2280 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...