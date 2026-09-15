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Thom Yorke - Anima (0191404098714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thom Yorke - Anima (0191404098714) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
Anima
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thom Yorke - Anima (0191404098714) виниловая пластинка - фото 1
  • Thom Yorke - Anima (0191404098714) виниловая пластинка - фото 2
  • Thom Yorke - Anima (0191404098714) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617485
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Thom Yorke - Anima (0191404098714) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191404098714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
Anima
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Traffic, Last I Heard (...He Was Circling The Drain), Twist, Dawn Chorus, I Am A Very Rude Person, Not The News, The Axe, Impossible Knots, Runwayaway, (Ladies & Gentleman, Thank You For Coming)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thom Yorke - Anima (0191404098714) виниловая пластинка

Anima — третий сольный альбом вокалиста Radiohead Тома Йорка, выпущенный 27 июня 2019 года на лейбле XL Recordings. Йорк записал и спродюсировал материал с Найджелом Годричем, с которым часто сотрудничал до этого. Альбом сопровождается короткометражным фильмом режиссера Пола Томаса Андерсона, выпущенным на Netflix и в некоторых кинотеатрах IMAX. О существовании новой работы Йорка стало известно в начале июня 2019-го, когда на улицах нескольких мировых столиц появилась реклама некой загадочной Anima Technologies — корпорации, занимающейся восстановлением забытых сновидений при помощи специальной камеры. Позвонившие по указанному в рекламе телефону попадали на сообщение о том, что компания захвачена неизвестными, после чего в трубке начинал звучать трек Not The News. Материал альбома был написан после периода творческого кризиса и беспокойства. Йорк отправлял Годричу незаконченные, «растягивающиеся» импровизированные треки, а Годрич перерабатывал основные моменты треков в звуковые петли и семплы, для которых Йорк писал стихи. Музыкант описал альбом как «антиутопический» и сказал, что он связан с чувством беспокойства. Помимо этого в релизе поднимается тема давления современной городской жизни. Музыкально материал в значительной степени электронный, в нем присутствуют «слои электронного фузза и разобранного на части шума».



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191404098714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
Anima
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Traffic, Last I Heard (...He Was Circling The Drain), Twist, Dawn Chorus, I Am A Very Rude Person, Not The News, The Axe, Impossible Knots, Runwayaway, (Ladies & Gentleman, Thank You For Coming)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Anima — третий сольный альбом вокалиста Radiohead Тома Йорка, выпущенный 27 июня 2019 года на лейбле XL Recordings. Йорк записал и спродюсировал материал с Найджелом Годричем, с которым часто сотрудничал до этого. Альбом сопровождается короткометражным фильмом режиссера Пола Томаса Андерсона, выпущенным на Netflix и в некоторых кинотеатрах IMAX. О существовании новой работы Йорка стало известно в начале июня 2019-го, когда на улицах нескольких мировых столиц появилась реклама некой загадочной Anima Technologies — корпорации, занимающейся восстановлением забытых сновидений при помощи специальной камеры. Позвонившие по указанному в рекламе телефону попадали на сообщение о том, что компания захвачена неизвестными, после чего в трубке начинал звучать трек Not The News. Материал альбома был написан после периода творческого кризиса и беспокойства. Йорк отправлял Годричу незаконченные, «растягивающиеся» импровизированные треки, а Годрич перерабатывал основные моменты треков в звуковые петли и семплы, для которых Йорк писал стихи. Музыкант описал альбом как «антиутопический» и сказал, что он связан с чувством беспокойства. Помимо этого в релизе поднимается тема давления современной городской жизни. Музыкально материал в значительной степени электронный, в нем присутствуют «слои электронного фузза и разобранного на части шума».


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thom Yorke - Anima (0191404098714) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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