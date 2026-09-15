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Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка

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Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 1
Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 2
Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 3
Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 4
Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 5
Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 6
Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 7
Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 8
Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 9
Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Stevie Wonder
Альбом (сингл)
Innervisions
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 1
  • Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 2
  • Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 3
  • Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 4
  • Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 5
  • Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 6
  • Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 7
  • Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 8
  • Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 9
  • Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617483
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Stevie Wonder
Альбом (сингл)
Innervisions
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск

Отзывы о товаре Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Stevie Wonder
Альбом (сингл)
Innervisions
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stevie Wonder - Innervisions (0050109032617) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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