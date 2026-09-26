Top.Mail.Ru
The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 1
The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 2
The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 3
The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 4
The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 5
The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 6
The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 7
The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Verve
Альбом (сингл)
Urban Hymns
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 1
  • The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 2
  • The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 3
  • The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 4
  • The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 5
  • The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 6
  • The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 7
  • The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617460
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547870148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Verve
Альбом (сингл)
Urban Hymns
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bitter Sweet Symphony, Sonnet, The Rolling People, The Drugs Don't Work, Catching The Butterfly, Neon Wilderness, Space And Time, Weeping Willow, Lucky Man, One Day, This Time, Velvet Morning, Come On
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка

Пластинку 1997 года «Urban Hymns» от британской группы "The Verve" критики единодушно признали шедевром. Слушатели с ними согласились и моментально раскупили альбом — на сегодняшний момент его продажи превысили 10 миллионов копий. Кроме того, пластинка заняла 17 место в списке самых продаваемых альбомов в истории британской музыки.

Отзывы о товаре The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547870148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Verve
Альбом (сингл)
Urban Hymns
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bitter Sweet Symphony, Sonnet, The Rolling People, The Drugs Don't Work, Catching The Butterfly, Neon Wilderness, Space And Time, Weeping Willow, Lucky Man, One Day, This Time, Velvet Morning, Come On
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Пластинку 1997 года «Urban Hymns» от британской группы "The Verve" критики единодушно признали шедевром. Слушатели с ними согласились и моментально раскупили альбом — на сегодняшний момент его продажи превысили 10 миллионов копий. Кроме того, пластинка заняла 17 место в списке самых продаваемых альбомов в истории британской музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Verve - Urban Hymns (0602547870148) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...