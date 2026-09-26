Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка
Laughing Stock - пятый и последний студийный альбом британской группы Talk Talk, изданный джазовым лейблом Verve Records в 1991 году.Laughing Stock был похож по звучанию на предыдущий альбом Spirit Of Eden, а композиции на альбоме представлены в жанрах джаз, пост-рок, арт-рок, и экспериментальный рок. Talk Talk - британская рок-группа, существовавшая с 1981 по 1991 год. Группа добилась широкой известности своими синти-поп-синглами, среди которых Today, Talk Talk, Its My Life, Such A Shame, Dum Dum Girl, Lifes What You Make It и Living In Another World. Однако среди музыкальных критиков она добилась ещё большего признания своими экспериментальными альбомами более позднего периода творчества, которые считаются предшественниками жанра пост-рок.
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