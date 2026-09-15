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Sepultura - Nation (Half Speed) (4050538670868) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sepultura - Nation (Half Speed) (4050538670868) виниловая пластинка

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Sepultura - Nation (Half Speed) (4050538670868) виниловая пластинка - фото 1
Sepultura - Nation (Half Speed) (4050538670868) виниловая пластинка - фото 2
Sepultura - Nation (Half Speed) (4050538670868) виниловая пластинка - фото 3
Sepultura - Nation (Half Speed) (4050538670868) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Nation
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sepultura - Nation (Half Speed) (4050538670868) виниловая пластинка - фото 1
  • Sepultura - Nation (Half Speed) (4050538670868) виниловая пластинка - фото 2
  • Sepultura - Nation (Half Speed) (4050538670868) виниловая пластинка - фото 3
  • Sepultura - Nation (Half Speed) (4050538670868) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617406
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sepultura - Nation (Half Speed) (4050538670868) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538670868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Nation
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sepulnation, Revolt, Border Wars, One Man Army, Vox Populi, The Ways Of Faith, Uma Cura, Who Must Die?, Saga, Tribe To A Nation, Politricks, Human Cause, Reject, Water, Valtio
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura - Nation (Half Speed) (4050538670868) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sepulnation, Revolt, Border Wars, One Man Army, Vox Populi, The Ways Of Faith, Uma Cura, Who Must Die?, Saga, Tribe To A Nation, Politricks, Human Cause, Reject, Water, Valtio

Отзывы о товаре Sepultura - Nation (Half Speed) (4050538670868) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538670868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Nation
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sepulnation, Revolt, Border Wars, One Man Army, Vox Populi, The Ways Of Faith, Uma Cura, Who Must Die?, Saga, Tribe To A Nation, Politricks, Human Cause, Reject, Water, Valtio
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sepulnation, Revolt, Border Wars, One Man Army, Vox Populi, The Ways Of Faith, Uma Cura, Who Must Die?, Saga, Tribe To A Nation, Politricks, Human Cause, Reject, Water, Valtio
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sepultura - Nation (Half Speed) (4050538670868) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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