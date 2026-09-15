Robert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Robert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка
Raising Sand - совместный студийный альбом Роберта Планта и Элисон Краусс, изначально вышедший в 2007 году. Альбом стал победителем в номинации Альбом года на 51-й церемонии Грэмми (2009). В альбом вошли 13 кавер-версий. Две песни, написанные Джином Кларком, Polly (Come Home) и Through the Morning, Through the Night, были первоначально записаны Dillard &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Clark на их альбоме 1969 года Through the Morning, Through the Night. Please Read the Letter было сначала впервые выпущено в 1998 году на альбоме Пэйджа и Планта Walking into Clarksdale. Gone, Gone, Gone был первоначально записан Братьями Эверли для Warner Music в 1964 году. Trampled Rose, был первоначально сочинён и записан Томом Уэйтсом, и появился на альбоме Real Gone в 2004 году. Переиздание 2022 года на двойном черном виниле. Роберт План - британский рок-вокалист, известный прежде всего участием в Led Zeppelin. После распада группы Плант начал успешную сольную карьеру, которая продолжается по сей день. Командор ордена Британской империи (CBE). Элисон Краусс - американская скрипачка и исполнительница в стиле кантри, которая в 1990-е годы придала второе дыхание самому консервативному направлению этой музыки - стилю блюграсс. Записывается с 14 лет. Её песни вошли в саундтреки более 60 фильмов.
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