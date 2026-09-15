Описание товара Nazareth - Hair Of The Dog (coloured) (4050538801330) виниловая пластинка

Hair Of The Dog (дословно англ. Собачья шерсть, в переносном смысле «Лечить подобное подобным», «Клин клином вышибают») — шестой студийный альбом шотландской рок-группы Nazareth, вышедший в 1975 году. Выпущен в апреле 1975 года лейблом Mooncrest в Великобритании, A&amp;amp;amp;M Records — в Северной Америке. Диск записан на студии Escape в английском городе Кент. Изначально группа хотела назвать альбом Son of a Bitch, по строчке из песни «Hair of the Dog», но лейбл побоялся и не разрешил. Данный альбом, в отличие от трёх предыдущих, не продюсировал Роджер Гловер. Группа обошлась без помощи со стороны — продюсером стал Мэнни Чарлтон. Это был первый альбом Nazareth с большим успехом (помимо небольшого успеха Razamanaz), включающий в себя такие классические произведения, как заглавный трек, версию песни The Everly Brothers Love Hurts (в американской версии, но не в канадской/европейской, в которых его заменил оригинальный Guilty), Beggars Day и Please Dont Judas Me. По словам фронтмена Nazareth Дэна МакКафферти, трек на альбоме Hair of the Dog, в котором нечестная молодая женщина, наконец, встречает свою пару, дал оригинальное название альбома с его узнаваемым припевом: «Теперь ты возишься с… сукиным сыном!» («наследник собаки»). Лейбл Nazareth не собирался позволять им называть проект Son of a Bitch. Таким образом, Hair of the Dog был выбран в качестве компромисса, нанося последние штрихи на определяющий карьеру релиз. Название альбома часто воспринимается как сокращенная форма фразы, описывающей народное средство от похмелья, «шерсть собаки, которая тебя укусила». Самый коммерчески успешный альбом группы, по всему миру продано более двух миллионов экземпляров. В 2002 году занял 51-ую позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock.