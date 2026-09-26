Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка
"The Sidewinder" - ремастированное переиздание студийного альбома американского джазового трубача Ли Моргана, первоначально выпущенного в 1964 году. Альбом был записан с участием следующих исполнителей: Джо Хендерсон (саксофон), Барри Харрис (пианино), Боб Креншоу (бас гитара) и Билли Хиггинс (ударные). Заглавная композиция «The Sidewinder» стала одной из определяющих жанр соул-джаз, став джазовым стандартом. Альбом стал самым продаваемым альбомом в истории лейбла, побив прошлый рекорд продаж почти в десять раз. К январю 1965 года альбом добрался до 25 позиции в хит-параде Billboard. Заглавная композиция использовалась в рекламе Chrysler, а также использовалась в качестве музыкальной темы для телевизионных шоу. Многие последующие альбомы Моргана и другие пластинки Blue Note старались достичь подобного формата, оставляя длинные фанковые блюз вступления с горсткой привычных хард-боп мелодий. Ли Морган - американский джазмен-трубач и композитор, является последователем Клиффорда Брауна. Музыкант играл в стиле джаз и хард-боп. Ли Морган записал множество альбомов как сайдмэн и не менее 25 пластинок на лейбле Blue Note, а также поработал для Vee-Jay, Roulette, Jazzland и Trip.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитPaul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка