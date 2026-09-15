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Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка

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Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка - фото 1
Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка - фото 2
Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка - фото 3
Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка - фото 4
Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1961
Исполнитель
Billy Higgins, Butch Warren, Jackie McLean, Sonny Clark, Tommy Turrentine
Альбом (сингл)
A Fickle Sonance
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка - фото 2
  • Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка - фото 3
  • Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка - фото 4
  • Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617269
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508503207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1961
Исполнитель
Billy Higgins, Butch Warren, Jackie McLean, Sonny Clark, Tommy Turrentine
Альбом (сингл)
A Fickle Sonance
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка

A Fickle Sonance - переиздание студийного альбома американского джазового альт-саксофониста Джеки Маклин с участием трубача Томми Туррентина, пианиста Сонни Кларка, басиста Бутча Уоррена и ударника Билли Хиггинса, первоначально выпущенного в 1961 году. Издание на черном виниле. Мастеринг с оригинальных аналоговых пленок. Релиз представлен на черном виниле.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508503207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1961
Исполнитель
Billy Higgins, Butch Warren, Jackie McLean, Sonny Clark, Tommy Turrentine
Альбом (сингл)
A Fickle Sonance
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
A Fickle Sonance - переиздание студийного альбома американского джазового альт-саксофониста Джеки Маклин с участием трубача Томми Туррентина, пианиста Сонни Кларка, басиста Бутча Уоррена и ударника Билли Хиггинса, первоначально выпущенного в 1961 году. Издание на черном виниле. Мастеринг с оригинальных аналоговых пленок. Релиз представлен на черном виниле.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jackie McLean - A Fickle Sonance (0602508503207) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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