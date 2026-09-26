John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка
Imagine - второй полноценный сольный альбом Джона Леннона, вышедший в 1971 году. Imagine многие считают лучшим альбомом Леннона. В некотором смысле, эта пластинка стала продолжением John Lennon/Plastic Ono Band, вышедшего на год раньше, однако Imagine содержит больше песен с политическим подтекстом. Один из самых знаменитых музыкантов мира Джон Леннон (John Lennon) родился в Ливерпуле в 1940 году и был убит в 1980. Наибольшее признание получил как один из участников группы The Beatles, хотя после распада коллектива занимался и сольным творчеством. Кроме музыкальной деятельности, Леннон также был известен и как политический активист, проповедующий идеи равенства и братства. Леннон стал культовой фигурой - его знает практически каждый человек на Земле. Его имя дважды встречается в списке журнала Rolling Stone 50 величайших исполнителей всех времён - первое место в составе The Beatles, и тридцать восьмое - личное.
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Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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