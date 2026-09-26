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John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка

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John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 1
John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 2
John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 3
John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 4
John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 5
John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 6
John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 7
John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 8
John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 9
John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 10
John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Imagine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 2
  • John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 3
  • John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 4
  • John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 5
  • John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 6
  • John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 7
  • John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 8
  • John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 9
  • John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 10
  • John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617246
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753570951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Imagine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lennon - Imagine (0600753570951) виниловая пластинка

Imagine - второй полноценный сольный альбом Джона Леннона, вышедший в 1971 году. Imagine многие считают лучшим альбомом Леннона. В некотором смысле, эта пластинка стала продолжением John Lennon/Plastic Ono Band, вышедшего на год раньше, однако Imagine содержит больше песен с политическим подтекстом. Один из самых знаменитых музыкантов мира Джон Леннон (John Lennon) родился в Ливерпуле в 1940 году и был убит в 1980. Наибольшее признание получил как один из участников группы The Beatles, хотя после распада коллектива занимался и сольным творчеством. Кроме музыкальной деятельности, Леннон также был известен и как политический активист, проповедующий идеи равенства и братства. Леннон стал культовой фигурой - его знает практически каждый человек на Земле. Его имя дважды встречается в списке журнала Rolling Stone 50 величайших исполнителей всех времён - первое место в составе The Beatles, и тридцать восьмое - личное.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753570951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Imagine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Imagine - второй полноценный сольный альбом Джона Леннона, вышедший в 1971 году. Imagine многие считают лучшим альбомом Леннона. В некотором смысле, эта пластинка стала продолжением John Lennon/Plastic Ono Band, вышедшего на год раньше, однако Imagine содержит больше песен с политическим подтекстом. Один из самых знаменитых музыкантов мира Джон Леннон (John Lennon) родился в Ливерпуле в 1940 году и был убит в 1980. Наибольшее признание получил как один из участников группы The Beatles, хотя после распада коллектива занимался и сольным творчеством. Кроме музыкальной деятельности, Леннон также был известен и как политический активист, проповедующий идеи равенства и братства. Леннон стал культовой фигурой - его знает практически каждый человек на Земле. Его имя дважды встречается в списке журнала Rolling Stone 50 величайших исполнителей всех времён - первое место в составе The Beatles, и тридцать восьмое - личное.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


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