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King Crimson - Larks' Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Crimson - Larks' Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка

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King Crimson - Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - фото 2
King Crimson - Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - фото 3
King Crimson - Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - фото 4
King Crimson - Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - фото 5
King Crimson - Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - фото 6
King Crimson - Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Larks' Tongues In Aspic
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - фото 2
  • King Crimson - Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - фото 3
  • King Crimson - Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - фото 4
  • King Crimson - Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - фото 5
  • King Crimson - Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - фото 6
  • King Crimson - Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617220
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King Crimson - Larks' Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367792013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Larks' Tongues In Aspic
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Larks' Tongues In Aspic, Part One, Book Of Saturday, Exiles, Easy Money, The Talking Drum, Larks' Tongues In Aspic, Part Two
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - Larks' Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda

Отзывы о товаре King Crimson - Larks' Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367792013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Larks' Tongues In Aspic
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Larks' Tongues In Aspic, Part One, Book Of Saturday, Exiles, Easy Money, The Talking Drum, Larks' Tongues In Aspic, Part Two
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Larks' Tongues In Aspic (0633367792013) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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