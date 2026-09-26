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Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка

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Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка - фото 2
Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка - фото 3
Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка - фото 4
Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка - фото 2
  • Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка - фото 3
  • Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка - фото 4
  • Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617180
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка

Оригинальная пластинка Maiden Voyage от джазмена Херби Хенкока была выпущена в 1965 году. Пятая по счету работа музыканта была выдержана в концептуальном стиле, а главной темой стал океан и водная стихия. Альбом не только собрал восторженные отзывы критиков, но и был занесен в Зал славы Грэмми. Например, в энциклопедии The Penguin Guide To Jazz о пластинке и музыканте записано следующее: это колоссальное достижение для человека, которому всего 24 года. Ремастированное Кевином Греем с оригинальных мастер-лент переиздание 2021 года на 180-граммовом аудиофильском виниле в серии Blue Note Classic. Херби Хенкок - известный американский джазовый пианист и композитор, который за свою творческую жизнь на сегодняшний день удостоился 14 премий Грэмми. В 1986 году за звуковую дорожку к фильму Около полуночи получил премию Оскар за лучшую музыку. Этот гениальный музыкант считается одним из самых влиятельных гигантом музыкально-джазовой индустрии двадцатого века. Музыка Хэнкока сочетает в себе элементы рока и соула наряду с вольными элементами джаза. Наиболее известными соло-работами Хэнкока являются музыкальные произведения Cantaloupe Island, Watermelon Man, Maiden Voyage и Chameleon, а также синглы I Thought It Was You и Rockit.

Отзывы о товаре Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальная пластинка Maiden Voyage от джазмена Херби Хенкока была выпущена в 1965 году. Пятая по счету работа музыканта была выдержана в концептуальном стиле, а главной темой стал океан и водная стихия. Альбом не только собрал восторженные отзывы критиков, но и был занесен в Зал славы Грэмми. Например, в энциклопедии The Penguin Guide To Jazz о пластинке и музыканте записано следующее: это колоссальное достижение для человека, которому всего 24 года. Ремастированное Кевином Греем с оригинальных мастер-лент переиздание 2021 года на 180-граммовом аудиофильском виниле в серии Blue Note Classic. Херби Хенкок - известный американский джазовый пианист и композитор, который за свою творческую жизнь на сегодняшний день удостоился 14 премий Грэмми. В 1986 году за звуковую дорожку к фильму Около полуночи получил премию Оскар за лучшую музыку. Этот гениальный музыкант считается одним из самых влиятельных гигантом музыкально-джазовой индустрии двадцатого века. Музыка Хэнкока сочетает в себе элементы рока и соула наряду с вольными элементами джаза. Наиболее известными соло-работами Хэнкока являются музыкальные произведения Cantaloupe Island, Watermelon Man, Maiden Voyage и Chameleon, а также синглы I Thought It Was You и Rockit.
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