Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка
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Описание товара Herbie Hancock - Maiden Voyage (0602435931968) виниловая пластинка
Оригинальная пластинка Maiden Voyage от джазмена Херби Хенкока была выпущена в 1965 году. Пятая по счету работа музыканта была выдержана в концептуальном стиле, а главной темой стал океан и водная стихия. Альбом не только собрал восторженные отзывы критиков, но и был занесен в Зал славы Грэмми. Например, в энциклопедии The Penguin Guide To Jazz о пластинке и музыканте записано следующее: это колоссальное достижение для человека, которому всего 24 года. Ремастированное Кевином Греем с оригинальных мастер-лент переиздание 2021 года на 180-граммовом аудиофильском виниле в серии Blue Note Classic. Херби Хенкок - известный американский джазовый пианист и композитор, который за свою творческую жизнь на сегодняшний день удостоился 14 премий Грэмми. В 1986 году за звуковую дорожку к фильму Около полуночи получил премию Оскар за лучшую музыку. Этот гениальный музыкант считается одним из самых влиятельных гигантом музыкально-джазовой индустрии двадцатого века. Музыка Хэнкока сочетает в себе элементы рока и соула наряду с вольными элементами джаза. Наиболее известными соло-работами Хэнкока являются музыкальные произведения Cantaloupe Island, Watermelon Man, Maiden Voyage и Chameleon, а также синглы I Thought It Was You и Rockit.
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