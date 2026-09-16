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Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка

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Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 8
Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 9
Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Images And Words
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 8
  • Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 9
  • Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707911
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497821570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Images And Words
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pull Me Under, Another Day, Take The Time, Surrounded, Metropolis - Part I (The Miracle And The Sleeper), Under A Glass Moon, Wait For Sleep, Learning To Live
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка

Второй студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный 7 июля 1992 года. Этот альбом стал значимым как для группы, так и для прогрессивного метала в целом, и считается одним из их лучших произведений.

Отзывы о товаре Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497821570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Images And Words
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pull Me Under, Another Day, Take The Time, Surrounded, Metropolis - Part I (The Miracle And The Sleeper), Under A Glass Moon, Wait For Sleep, Learning To Live
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Второй студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный 7 июля 1992 года. Этот альбом стал значимым как для группы, так и для прогрессивного метала в целом, и считается одним из их лучших произведений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Theater - Images And Words (coloured) (0603497821570) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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