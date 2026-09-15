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Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка

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Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 1
Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 2
Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 3
Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 4
Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 5
Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 6
Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 7
Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Yours Truly
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 1
  • Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 2
  • Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 3
  • Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 4
  • Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 5
  • Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 6
  • Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 7
  • Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577974496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Yours Truly
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Honeymoon Avenue, Baby I, Right There (feat. Big Sean), Tattooed Heart, Lovin' It, Piano, Daydreamin', The Way (feat. Mac Miller), You'll Never Know, Almost Is Never Enough (feat. Nathan Sykes), Popular Song (feat. Mika), Better Left Unsaid
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка

"Yours Truly" - переиздание дебютного студийного альбома американской поп-исполнительницы Арианы Гранде, изначально выпущенного в 2013 году. Основной жанр пластинки - R&B, на который Ариану вдохновили такие исполнительницы, как Уитни Хьюстон, Кристина Агилера и Мэрайя Кэри, а также Эми Уайнхаус. Гранде описывает первую часть альбома как "возвращение" R&B эпохи 1990-х годов, а вторую как "очень уникальную и особенную". В стандартную версию пластинки входят двенадцать треков, а в делюкс-издании есть испанская версия трека "The Way". Для альбома Ариана была соавтором для пяти композиций. По данным на апрель 2014 года пластинка получила золотой статус в США. Релиз представлен на черном виниле. Ариана Гранде-Бутера - американская актриса, певица, автор песен, музыкальный продюсер, обладательница премии Грэмми. Музыкальная карьера Арианы началась в 2011 году с записи саундтрека к сериалу "Виктория-победительница". В том же году она заключила контракт со звукозаписывающей компанией Republic Records. В 2013 году у неё вышел дебютный альбом "Yours Truly", дебютировавший на первом месте в американском чарте Billboard 200. Песня "The Way" с этого альбома занимала уверенные позиции в первой десятке чарта Billboard Hot 100 и была положительно встречена музыкальными критиками. Следующий альбом Арианы Гранде, "My Everything" (2014), также дебютировал на первой позиции в американском чарте. Альбом имел мировой успех благодаря хитам "Problem", "Break Free", "Bang Bang" и "Love Me Harder". C несколькими песнями с него певица 34 недели непрерывно находилась в первой десятке американского чарта Billboard Hot 100. В 2015 году она отправилась в мировой тур в поддержку этого альбома, озаглавленный "The Honeymoon Tour".

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577974496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Yours Truly
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Honeymoon Avenue, Baby I, Right There (feat. Big Sean), Tattooed Heart, Lovin' It, Piano, Daydreamin', The Way (feat. Mac Miller), You'll Never Know, Almost Is Never Enough (feat. Nathan Sykes), Popular Song (feat. Mika), Better Left Unsaid
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Yours Truly" - переиздание дебютного студийного альбома американской поп-исполнительницы Арианы Гранде, изначально выпущенного в 2013 году. Основной жанр пластинки - R&B, на который Ариану вдохновили такие исполнительницы, как Уитни Хьюстон, Кристина Агилера и Мэрайя Кэри, а также Эми Уайнхаус. Гранде описывает первую часть альбома как "возвращение" R&B эпохи 1990-х годов, а вторую как "очень уникальную и особенную". В стандартную версию пластинки входят двенадцать треков, а в делюкс-издании есть испанская версия трека "The Way". Для альбома Ариана была соавтором для пяти композиций. По данным на апрель 2014 года пластинка получила золотой статус в США. Релиз представлен на черном виниле. Ариана Гранде-Бутера - американская актриса, певица, автор песен, музыкальный продюсер, обладательница премии Грэмми. Музыкальная карьера Арианы началась в 2011 году с записи саундтрека к сериалу "Виктория-победительница". В том же году она заключила контракт со звукозаписывающей компанией Republic Records. В 2013 году у неё вышел дебютный альбом "Yours Truly", дебютировавший на первом месте в американском чарте Billboard 200. Песня "The Way" с этого альбома занимала уверенные позиции в первой десятке чарта Billboard Hot 100 и была положительно встречена музыкальными критиками. Следующий альбом Арианы Гранде, "My Everything" (2014), также дебютировал на первой позиции в американском чарте. Альбом имел мировой успех благодаря хитам "Problem", "Break Free", "Bang Bang" и "Love Me Harder". C несколькими песнями с него певица 34 недели непрерывно находилась в первой десятке американского чарта Billboard Hot 100. В 2015 году она отправилась в мировой тур в поддержку этого альбома, озаглавленный "The Honeymoon Tour".
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Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка – стоимость товара 4500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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