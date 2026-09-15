Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ariana Grande - Yours Truly (0602577974496) виниловая пластинка
"Yours Truly" - переиздание дебютного студийного альбома американской поп-исполнительницы Арианы Гранде, изначально выпущенного в 2013 году. Основной жанр пластинки - R&B, на который Ариану вдохновили такие исполнительницы, как Уитни Хьюстон, Кристина Агилера и Мэрайя Кэри, а также Эми Уайнхаус. Гранде описывает первую часть альбома как "возвращение" R&B эпохи 1990-х годов, а вторую как "очень уникальную и особенную". В стандартную версию пластинки входят двенадцать треков, а в делюкс-издании есть испанская версия трека "The Way". Для альбома Ариана была соавтором для пяти композиций. По данным на апрель 2014 года пластинка получила золотой статус в США. Релиз представлен на черном виниле. Ариана Гранде-Бутера - американская актриса, певица, автор песен, музыкальный продюсер, обладательница премии Грэмми. Музыкальная карьера Арианы началась в 2011 году с записи саундтрека к сериалу "Виктория-победительница". В том же году она заключила контракт со звукозаписывающей компанией Republic Records. В 2013 году у неё вышел дебютный альбом "Yours Truly", дебютировавший на первом месте в американском чарте Billboard 200. Песня "The Way" с этого альбома занимала уверенные позиции в первой десятке чарта Billboard Hot 100 и была положительно встречена музыкальными критиками. Следующий альбом Арианы Гранде, "My Everything" (2014), также дебютировал на первой позиции в американском чарте. Альбом имел мировой успех благодаря хитам "Problem", "Break Free", "Bang Bang" и "Love Me Harder". C несколькими песнями с него певица 34 недели непрерывно находилась в первой десятке американского чарта Billboard Hot 100. В 2015 году она отправилась в мировой тур в поддержку этого альбома, озаглавленный "The Honeymoon Tour".
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